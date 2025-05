Pullacher Chancen steigen weiter: Raben feiern wichtigen Sieg

Basis für die neuen Perspektiven war die kompakte Defensivleistung. „Wir haben in den gesamten 90 Minuten keine Torchance zugelassen, ich kann mich nicht mal an eine Halbchance erinnern. Bei der einzigen gefährlichen Situation von Unterföhring war es abseits. Das ganze Team hat unglaublich gut verteidigt“, schwärmte Loistl.

Dabei erwies sich Unterföhring durchaus als guter Gegner. „Sie haben auch versucht, Fußball zu spielen, wenig lange Bälle zu schlagen. Vom Spielaufbau war es von beiden Seiten gut anzuschauen, nach vorn ging allerdings nicht so viel, weil auch Unterföhring gut verteidigt hat“, anaylsierte Loistl das Geschehen. Etwas mehr Offensivaktionen im ersten Durchgang hatten allerdings die Raben, die auch zu einigen Ecken kamen. Eine davon bescherte ihnen zwei, drei Einschussmöglichkeiten, am Ende des Strafraumgewirrs wurde Moriz van Boyen geblockt. Aber auch aus dem Spiel heraus hatte der SVP einen Hochkaräter, als Stapf nach einer schönen Kombination für Sanntino Pandza auflegte, der jedoch scheiterte.

„Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ich habe den Jungs in der Pause gesagt: Wir müssen einfach nur weiter so stabil verteidigen. Auch ein Punkt kann am Ende wichtig sein“, so Loistl. Weil sich Stapf nach einem langen Ball von Franjo Stanic hochschraubte und zum Tor des Tages einköpfte (50.), wurden es dann sogar drei. „Wenn man so gut verteidigt, reicht eben auch ein Tor“, strahlte Loistl. „Der Sieg war auf jeden Fall hochverdient.“

FC Unterföhring – SV Pullach 0:1 (0:0) SV Pullach: Bayerschmidt - Nsanzimana, Wimmer, Hoffmann, Holzmeier, van Boyen, Stanic (67. Burghard), Stapf, Kawai, Kotb (87. Barho), Pandza (56. Perl) Tor: 0:1 Stapf (50.) Zeitstrafe: Burghard (90.+1)