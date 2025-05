Pullach vor veränderter Ausgangssituation

Aufregung in der Landesliga Südost: Weil der Vorletzte VfR Garching bei seinen Siegen gegen den VfB Forstinning und den TSV 1860 Rosenheim nach der Winterpause den eigentlich rotgesperrten Ampfinger Neuzugang Dimitios Vourtsis eingesetzt hatte, der Bayerische Fußballverband (BFV) jedoch wegen eines Fehlers im Sperrsystem dafür verantwortlich war, sollen besagte zwei Partien vor Saisonende wiederholt werden. Indirekt ist auch der SV Pullach betroffen, denn Forstinning könnte so noch am Tabellen-15. vorbeiziehen.

„Was soll man machen? Wir spielen unsere Spiele und versuchen zu gewinnen“, kommentiert SVP-Coach Vinzenz Loistl die Lage. „Ich weiß nicht, ob es ein Vor-oder Nachteil für uns wäre. Wenn Garching Punkte lässt, wären wir schon mal sicher in der Relegation. Und das wäre nach dieser Hinrunde ein Erfolg.“

Und es gibt noch ein zweites Thema, das jüngst auf den Landesliga-Abstiegskampf ausstrahlte: Die Option einer Bayernliga-Aufstockung von insgesamt 34 auf 37 Mannschaften. Diese ist von den Vereinen mit klarer Mehrheit abgelehnt worden. Sie hätte bedeutet, dass alle auf Rang 14 platzierten Teams der fünf Landesligen, und nicht nur die zwei besten, den Klassenerhalt direkt geschafft hätten.

Vier Punkte auf FC Schwabing gut machen

Loistl gefallen weder solch kurzfristige Überlegungen rund um die Ligen-Stärke noch die Überkreuz-Vergleiche verschiedener Staffeln, er wünscht sich klare, transparente Kriterien: „Diese fast schon willkürlichen Regelungen können doch nicht im Interesse des Verbandes sein. Der Platz ist es und fertig: So sollte es sein.“

Klar ist immerhin: Wenn sie Platz 13 erreichen würden, hätten die Raben den Landesligaverbleib sicher. Dazu müssen sie vier Punkte auf den FC Schwabing gutmachen, der ein sehr schweres Restprogramm (gegen den Fünften Garmisch, den Zweiten Geretsried und Meister Schwaig) vor sich hat. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf den SB Chiemgau Traunstein, bei dem die Raben selbst am letzten Spieltag gastieren. „Wenn wir aus den Spielen in Unterföhring und nächste Woche gegen Murnau vier Punkte holen, wird das, glaube ich ein echtes Finale in Traunstein“, so Loistl.

Ein Sieg an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim FC Unterföhrung wäre also schon ein Riesenschritt zum Klassenerhalt. Die Platzherren driften die gesamte Saison über, fern von Aufstiegsambitionen und Abstiegsängsten, durchs Tabellenmittelfeld, derzeit sind sie Achter. „Eine sympathische und gute Mannschaft“, sagt Loistl über den Gegner, bei dem er einige Protagonisten kennt und schätzt. „Aber sie werden uns bestimmt nichts schenken.“

Zuversichtlich stimmt den Coach die Rückkehr von Jonathan Nsanzimana, Christian Wimmer, Osman Akbulut und Josef Burghard, also praktisch einer kompletten Viererkette. Zuletzt hatte der SVP beim 3:1 gegen den Kirchheimer SC am Ende ohne gelernten Verteidiger spielen müssen. Positiv auch die Entwicklung der Eigengewächse: David Perl traf gegen Kirchheim zweimal und lieferte zwei Assists, Sanntino Pandza steuerte ein Tor und eine Vorlage bei. „Das ist unser Weg. Nur mit Eigengewächsen geht es nicht, aber wenn ein paar herausstechen, ist es super für den Verein. Es gab auch viel positives Feedback“, sagt Loistl. Für Co-Trainer Fabian Beigl als seinen Nachfolger (wir berichteten) habe vor allem gesprochen, dass dieser neben seiner menschlichen und fachlichen Vorzüge „genau diesen Weg weitergehen will“, so Loistl. (um)

SV Pullach: Bayerschmidt - Wittstatt, Wimmer, Hoffmann, Burghard, van Boyen, Stanic, Kawai, Kotb, Stapf, Pandza