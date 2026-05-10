Pullach schenkt Sieg in erster Halbzeit her

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Plumpe Fehler aus heiterem Himmel.“ – Foto: brouczek

Die Pullacher verlieren auswärts mit 1:3. Trainer Fabian Beigl spricht von „plumpen Fehlern" und einem verschenkten Spiel seiner Mannschaft.

Fabian Beigls Vermutung, dass der VfL Denklingen seinen gefährlichsten Mann mit Blick auf die anstehende Abstiegsrelegation schonen könnte, bestätigte sich nicht. Am Ende war Doppelpacker Simon Ried ein entscheidender Faktor bei Denklingens 3:1 (3:0)-Heimsieg über Beigls SV Pullach. Der zweite waren die nach des SVP-Trainers Meinung „plumpen Fehler“ seiner Elf vor der Pause, etwa beim 1:0 durch Lukas Greif „aus heiterem Himmel“ (Beigl), als sich Jasal Mansaray und Vinzenz Neubauer nach einem langen Ball der Hausherren nicht einig waren (18.). Eine ähnliche Situation bescherte dem VfL einen Strafstoß, den Ried gegen Neubauer clever herausholte und selbst verwandelte (24.). Das 3:0 fiel nach einer allzu harmlosen Pullacher Freistoßflanke, nach der Denklingens Torwart Manuel Seifert den schnellen Konter einleitete, den Ried erfolgreich abschloss (35.). „Wir haben den Ball ganz okay laufen lassen, aber wir waren zu naiv“, so Beigls Hauptkritik am ersten Durchgang.

Danach wurde es besser, Maximilian Stapf nickte nach einem Freistoß von David Perl zum 3:1 ein (52.), die Raben hatten erst viel Ballbesitz, sie überstanden dann eine zwischenzeitliche Denklinger Drangperiode und versuchten in der Schlussphase ihrerseits wieder heranzukommen, blieben allerdings zu ungefährlich. „In der zweiten Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben das Spiel in der ersten verloren, ich möchte eigentlich sagen: verschenkt“, so Beigls Fazit. (um)

VfL Denklingen – SV Pullach 3:1 (3:0) SV Pullach: Bayerschmidt – Neubauer, Adomeit, Barho, Mansaray, Stapf, Mudei, Breuling, Perl, Tunga (68. Lazic), Pandza Tore: 1:0 Greif (18.), 2:0 S. Ried (24., Foulelfmeter), 3:0 S. Ried (35.), 3:1 Stapf (52.)