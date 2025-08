Pullach macht Waldecker Königstransfer Vnuk als Schlüsselspieler aus

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Südost startete der SV Pullach mit einem Sieg in die Bezirksliga-Saison. – Foto: Jenni Maul

Der Respekt vor Waldeck-Obermenzing ist groß in Pullach. Nicht nur Filip Vnuk hat es Pullachs Trainer Beigl angetan.

Viel Respekt für den Gegner zeigt Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach, vor dem Bezirksliga-Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Waldeck-Obermenzing. In einem Test gewannen die Raben jüngst 4:3, aber: „Waldeck hat da mit zwei kompletten Formationen gespielt und gerade in der zweiten Halbzeit bei unserem Ballbesitz gut Druck gemacht."

Filip Vnuk kehrte aus Heimstetten zurück zu Waldeck-Obermenzing Schlüsselspieler sei der frühere Heimstettner Filip Vnuk: „Er macht das Spiel in der Offensive, organisiert aber auch das Spiel gegen den Ball“, so Beigl, der nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen die U23 des FC Deisenhofen fordert: „Wir wollen an die zweite Halbzeit anknüpfen und uns möglichst noch etwas steigern. Denn wir werden bei Ballbesitz noch weniger Zeit haben, müssen schneller Entscheidungen treffen. Und wir müssen enger am Mann und aggressiver verteidigen.“