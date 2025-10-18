🗣: Pullach lässt "letzte Konsequenz" vermissen ‒ MTV "zu grün"

Spiel am Freitag:

Spiele am Samstag:

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir wollten unbedingt zu Hause ungeschlagen bleiben und haben uns wahnsinnig auf das Duell gegen Olching gefreut, weil es für uns ein Gradmesser ist. Wir sind super gut ins Spiel hereingekommen, standen defensiv sehr sicher und hatten hohe Ballkontrolle. Die Jungs waren richtig heiß und hätten eigentlich zur Pause mit 1:0 oder 2:0 führen müssen, treffen aber nur den Pfosten. Olching hat nach der Pause sehr abgezockt mit den ersten zwei Chancen zwei Tore gemacht. Im Anschluss haben wir auf Dreierkette umgestellt, kommen per Elfmeter noch zum Anschlusstreffer und machen sogar noch das 2:2. Leider hat das Schiedsrichtergespann hier aber sehr strittig auf Abseits entschieden, womit wir leben müssen. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir uns ein Unentschieden verdient, sind aber besonders in der zweiten Halbzeit noch zu grün mit einem Landesliga-Absteiger umgegangen.

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Unterm Strich ein Unentschieden, das für beide Seiten in Ordnung geht. Es ist genau das Spiel eingetroffen, auf dass wir uns eingestellt hatten. Penzberg hat viele lange Bälle geschlagen, die wir mit der Abwehrkette gut wegverteidigen konnten. Insgesamt war es ein sehr zweikampfbetontes Spiel mit vielen kleinen Fouls. Penzberg geht Mitte der zweiten Halbzeit per Elfmeter in Führung, aber wir hatten schnell eine Antwort parat und konnten ausgleichen."

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: "Es war ein den Tabellenplätzen entsprechend eher mittelmäßiges Bezirksligaspiel. Wir sind verdient in Führung gegangen, weil wir in den ersten Minuten aktiver waren, waren dann aber in einer Aktion zu weit weg und haben den Ausgleich kassiert. Im Anschluss gab es auf beiden Seiten nur noch Halbchancen, die wir nicht zielstrebig zu Ende gespielt haben. Ein gerechtes Unentschieden. Wir nehmen Punkt mit, können aber mit der letzten Konsequenz auch als Sieger vom Platz gehen.

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck 14:00 PUSH