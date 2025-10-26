Pullach geht unter: "60 Minuten lang unsere beste Saisonleistung"

Das Ergebnis deutet auf eine klare Angelegenheit hin. Doch nach dem 4:0 (1:0) von Bezirksliga-Spitzenreiter SC Olching über den SV Pullach bescheinigte SVP-Coach Fabian Beigl seiner Elf zumindest eine ganz starke erste Halbzeit: „Es war die beste dieser Saison, wir waren von Anfang an voll da, waren unfassbar griffig gegen den Ball, haben es Olching schwer gemacht, rauszuspielen.“ Und das trotz der Hiobsbotschaft beim Aufwärmen: Innenverteidiger Linus Radau musste passen, für ihn spielte Jasal Mansaray.

Auf tiefem Boden legten die Pullacher schwungvoll los: David Perl scheiterte an Olchings gutem Torwart Maximilian Hoffmann (5.), auch Sanntino Pandza verpasste die Führung knapp (10.). Glück hatte der SVP, als Ferenc Ambrus den Ball an Torwart Leopold Bayerschmidt vorbei an den Pfosten spitzelte (18.).

Gefährlicher blieben aber die Raben, nicht zuletzt bei Standards durch ihre Hünen Janosch Barho und Maximilian Stapf. „Leider waren die Kopfbälle nicht platziert genug“, so Beigl. Einmal scheiterte Stapf auch an Keeper Hoffmann.

Fehlentscheidung sorgt für Olchinger Führung

Kurz danach ging Olching durch einen fragwürdigen Strafstoß in Führung. „Samuel O’Bryant grätscht eigentlich am Mann vorbei, um die Flanke zu verhindern, der Stürmer macht es dann clever. Selbst die Olchinger haben nachher gesagt, dass es kein Elfmeter war“, so Beigl. Florian Obermeier verwandelte (35.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah Beigl sein Team „nicht mehr so dominant, aber zumindest ebenbürtig“. Doch als sich Kerem Kavuk nach einer Ecke durchdribbelte und aus spitzem Winkel zum 2:0 traf (57.), bahnte sich die Entscheidung an.

Platzverweis nach Foulpfiff gegen falschen Spieler

Dazu kam die kuriose Gelb-Rote Karte für Josef Burghard (71.). Tatsächlich hatte Mansaray den Olchinger getroffen. In den Schlussminuten erhöhten die Hausherren durch Omer Grbic (88.) und Connor Punzelt auf 4:0 (89.).

„Natürlich waren wir nach dem Spiel enttäuscht, aber wir waren uns auch einig, dass das 4:0 nicht dem Spielverlauf gerecht wird. Es hört sich vielleicht etwas kurios an, aber es war 60 Minuten lang unsere beste Saisonleistung. Ohne den Elfmeter und mit etwas Spielglück hätten wir auch 1:0 führen können. Darauf können wir aufbauen“, lautete Beigls Fazit. (um)