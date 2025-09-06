Pullach erwartet Bollwerk gegen Wolfratshausen

Der SV Pullach trifft auf Wolfratshausen. – Foto: Dieter Metzler

Seit Wochen ist die Liste der nicht einsatzfähigen Spielern beim SV Pullach größer als das Aufgebot, mit dem man sich in den Bezirksliga-Punktspielen so ein bisschen durchmogeln muss. Vor dem Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen (Samstag, 14 Uhr) gibt es nun einen neuerlichen Tiefpunkt.

Pullach – Es gibt viele Ausfälle, die man ersetzen kann. Aber es gibt eben auch die Persönlichkeiten, die viel mehr sind als ein einfach nur fehlender Name. Beim SV Pullach ist das Robin Hoffmann, der offensiv wie defensiv der Taktgeber des eigenen Spiels ist. Er ist diesmal beruflich verhindert und reißt ein richtiges Loch in das gelb-schwarze Konstrukt. Dazu kommen dann noch mit Maximilian Stapf und David Perl zwei Urlauber, sodass sich die Aufstellung vom Sieg zuletzt in Geiselbullach auf mindestens drei Positionen geändert werden muss. Trainer Fabian Beigl sieht die Umstrukturierung durchaus mit Sorge. Heute, 14:00 Uhr SV Pullach SV Pullach BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen 14:00 live PUSH