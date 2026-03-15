 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Puhe zeigt, warum Top-Klubs ihn jagen: Gala gegen die Holzheimer SG

Oberliga Niederrhein: Holzheimer SG und SV Biemenhorst trennen sich 3:3, Luca Puhe trifft dreifach und befeuert mit seinen guten Leistungen das Interesse der Bundesliga-Klubs, während Holzheim einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holt.

von André Nückel · Heute, 17:32 Uhr · 0 Leser
Dreierpack von Luca Puhe.
Dreierpack von Luca Puhe. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Luca Puhe

Sechs Tore, viele Wendungen und ein überragender Luca Puhe: Beim 3:3 zwischen der Holzheimer SG und dem SV Biemenhorst sorgt der Angreifer mit drei Treffern für Aufsehen - und Biemenhorst gibt nach Monaten die rote Laterne ab.

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Beste Rückrunden-Leistung von Puhe

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
3
3
Abpfiff
Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber. Bereits in der 3. Minute brachte Luca Puhe die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Holzheim antwortete jedoch schnell: Nur acht Minuten später glich Arton Tolaj zum 1:1 aus (11.). Danach blieb die Partie offen, ehe die Hausherren nach der Pause erstmals in Führung gingen. Sakaki Ota traf in der 53. Minute zum 2:1.

Doch nun schlug die große Stunde von Puhe. Der Offensivspieler drehte die Partie innerhalb weniger Minuten fast im Alleingang. Zunächst erzielte er den Ausgleich (57.), ehe er wenig später auch zum 3:2 für Biemenhorst traf (65.) und damit seinen Dreierpack perfekt machte. Der 23-Jährige zeigte gegen die HSG seine beste Leistung in der Rückrunde - und zeigt, warum Klubs wie der FC Schalke 04, Borussia Dortmund oder Fortuna Düsseldorf hinter ihm her sein sollen.

Punkt für Holzheim wichtig

Holzheim gab sich allerdings nicht geschlagen. In einer intensiven Schlussphase gelang den Gastgebern schließlich doch noch der Ausgleich: Paul Wolf traf in der 90. Minute zum 3:3 und rettete der Mannschaft von Jesco Neumann zumindest einen Punkt.

Tabellarisch hilft das Remis beiden Teams nur bedingt, hat für Biemenhorst jedoch eine wichtige Nebenwirkung: Die Mannschaft von Marc Gebler gibt nach langer Zeit die rote Laterne an den 1. FC Kleve ab. Die Holzheimer SG bleibt derweil knapp vor der Abstiegszone und sichert sich zumindest einen kleinen, aber wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Doch für Biemenhorst bleibt Holzheim weiter im Blickpunkt, denn der Aufsteiger steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz - die Klubs trennen sechs Punkte.

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