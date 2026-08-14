 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Pünktlich zur Kirmes: TSV Altenkirchen grüßt von der Spitze

Teaser KLB WETZLAR: +++ Es läuft beim TSV Altenkirchen in der Fußball-B-Liga Wetzlar: Gegen den TSV Albshausen heißt es 2:0. Als Sieger darf sich aber auch ein anderer Akteur auf dem Rasen fühlen +++

von Redaktion · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
Danilo Klingner (r.) staunt: Er und der TSV Altenkirchen sind in der Fußball-B-Liga Wetzlar nach einem Erfolg gegen den TSV Albshausen noch ungeschlagen. (Archivbild) © Isabel Althof
Danilo Klingner (r.) staunt: Er und der TSV Altenkirchen sind in der Fußball-B-Liga Wetzlar nach einem Erfolg gegen den TSV Albshausen noch ungeschlagen. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar . Dritter Sieg im dritten Spiel: Der TSV Altenkirchen hat seine Ambitionen auf einen vorderen Platz in der Fußball-B-Liga am Freitagabend – das Spiel war wegen der Kirmes am Wochenende vorverlegt worden - mit einem 2:0 (0:9)-Erfolg gegen Aufsteiger TSV Albhausen untermauert. Die Altenkirchener bleiben damit ohne Gegentor und übernehmen zumindest für einen Tag die Tabellenführung.

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