Pünktlich zum Traingsstart: Oberligist verabschiedet zehn Spieler

– Foto: Jens Körner

Die TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg startet am Montag, 29. Juni, in die Vorbereitung auf die neue Saison. Zum Trainingsauftakt um 19 Uhr stehen mehrere Abgänge fest. Trainer Mario Marinic muss den Kader nach zahlreichen Wechseln neu ordnen, zugleich sind auch sieben Zugänge für die kommende Runde bereits gemeldet.

Besonders prägend sind die Abschiede mehrerer langjähriger Spieler. Patrick Tichy verlässt die TSG nach neun Spielzeiten und wechselt zum FSV Waiblingen in die Landesliga. Der Abwehrspieler war über Jahre eine feste Größe und erlebte mit Backnang viele Höhen und Tiefen. Auch Thomas Doser verabschiedet sich. Der Innenverteidiger kam vor acht Jahren aus Fellbach, entwickelte sich zur Identifikationsfigur und war im vergangenen Herbst nochmals zur TSG zurückgekehrt. Er beendet vorerst seine Laufbahn.

Sebastian Gleißner, bereits am Oberliga-Aufstieg 2017 beteiligt, geht nach seinem dritten Abschied von der TSG zur SG Weinstadt und wird dort spielender Co-Trainer. Vincent Sadler schließt sich dem 1. Göppinger SV an, Gianni Mollo übernimmt eine Co-Trainer-Aufgabe beim TB Beinstein. Mika Müller und Ali Ferati wechseln ebenfalls zum FSV Waiblingen. Ayman Mouhssine verlässt Backnang mit noch unbekanntem Ziel. Mark Gashi und Lorenz Ender kehren nach ihren Leihen zur SG Sonnenhof Großaspach zurück, Luis Sadler geht aus beruflichen Gründen.