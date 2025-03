Pünktlich zum Rückspiel steht auch die Wertung des Hinspiels fest

Für Atmosphäre und leicht aufgeladene Stimmung sollte demnach am Sonntag gesorgt sein, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Sportfreunde-Coach Marcel Demircan möchte allerdings seine Mannschaft davor bewahren, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Er hätte am liebsten auf diesen Einspruch verzichtet. „Andererseits kann ich aber auch unseren Vorstand verstehen, dem des Öfteren vom Verband Strafen aufgebrummt wurden, und dies nun für sich als Prinzipsache deklariert hatte“.

Sein Gegenüber auf Arnoldsweiler Seite, Yunus Kocak, befand die Aktion zwischen zwei Dürener Klubs als unsportlich. „Auf diese Weise verlorene Punkte zurückzugewinnen, halte ich unter Fußballern für unsportlich. Ich finde es sehr schade und hätte das niemals unterstützt“, betonte der Coach der Kleeblätter und ließ sich noch entlocken, dass man sich diese Punkte am Sonntag zurückholen werde.

Aber was macht Kocak so sicher, dass seine Jungs am Sonntag das Auswärtsspiel gewinnen, obwohl man in der Hinrunde zu viele Punkte in der Fremde liegen gelassen hatte. „Auch wenn wir in den Vorbereitungsspielen ergebnistechnisch nicht immer gut dastanden, weil wir allen Spielern viel Spielzeit gewährt haben, so geben mir die gezeigten Leistungen allen Grund, optimistisch in die Rückrunde zu starten. Unsere Spielweise hat mir imponiert, wir haben durchweg mutig nach vorne gespielt“. Kocak erwartet eine spielerisch gute Partie gegen einen – wie er einräumt – sehr starken Gegner, der besonders heimstark ist. Nach wie vor schwächeln die Kleeblätter immer wieder an der mangelnden Chancenverwertung, die es auch in den Vorbereitungsspielen zu beklagen gab.

Neuer Torwart in Arnoldsweiler

Die personelle Situation hat sich gegenüber der Hinrunde nur auf der Torwartposition verändert, nachdem Arnoldsweilers Nummer eins, Aiman Jahic, sich im letzten Heimspiel einen Armbruch zugezogen hatte und mit Mert Maden ein 18-jähriger Keeper vom Türkischen SV zurückgeholt wurde. „Insgesamt steht uns fast der komplette Kader am Sonntag zur Verfügung. Bis auf unseren Spielgestalter Tayfun Pektürk, für den ein Einsatz noch zu früh käme nach seinem Muskelbündelriss, werden wir in Bestbesetzung antreten können, um dieses Eröffnungsderby erfolgreich zu bestehen“, so lautet die Hoffnung Yunus Kocaks.

Auch bei den Sportfreunden hat sich der Kader kaum verändert, denn als einziger Neuzugang soll der vom 1. FC Düren II geholte Jay Mbayabu auf den Außenbahnen für Unruhe in der gegnerischen Defensive sorgen und die ohnehin schon sehr starke Offensivkraft der Sportfreunde nochmals erhöhen.

Auch Marcel Demircan ist mit der Vorbereitung recht zufrieden, hat sich ihm doch auch wieder mal gezeigt, dass in seinem Kader hohe Qualität steckt, auch wenn diese nicht in jedem Match hervorgeholt wird. „Was mir immer wieder auffällt ist die Tatsache, dass wir kaum in den einzelnen Mannschaftsteilen gut oder schlecht sind, sondern immer im Kollektiv die eine oder andere Linie haben, die eine funktioniert nie ohne die andere. Von daher brauchen wir im Team mal Spieler, die in der Hierarchie ganz oben stehen und auch einmal lautstark das Kommando übernehmen, wenn es nicht so gut läuft“, sieht der SFD-Coach hier seine Hauptaufgabe für die Rückrunde.

Genau diese Spieler werden Düren am Sonntag fehlen, da mit Kapitän Selim Düskün und Hagen Blohm zwei Spieler wegen einer Roten Karte gesperrt sind. Gerrit Klepgen fällt wegen einer Knieverletzung aus.

Der Spieltag im Überblick: Rott - Teveren, Verlautenheide - Zülpich, Sportfreunde Düren - Arnoldsweiler, Erftstadt-Lechenich - Raspo Brand, Breinig - Lich-Steinstraß, Eilendorf - Helpenstein (alle Sonntag, 15 Uhr), Erkelenz - Kurdistan Düren, 1. FC Düren II - Glesch-Paffendorf (beide Sonntag 15.30 Uhr)

Der Fußball-Landesligist Raspo Brand wird auch in der Saison 2025/26 von Daniel Formberg angeleitet. Darauf verständigten sich der Trainer und der Club. „Unter seiner Leitung hat unsere Mannschaft nicht nur den Sprung aus der Bezirksliga heraus geschafft, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt und ist dabei eine feste Größe in der Landesliga zu werden“, teilte der Verein mit.

