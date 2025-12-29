Puel-Rückkehr nach Haise-Aus: Nizza zieht die Notbremse

Nach eineinhalb Jahren ist das Kapitel Haise bei OGC Nizza vorzeitig beendet, die Trennung erfolgte einvernehmlich zwischen Klub und Trainer. Trotz eines vierten Platzes in der vergangenen Saison und der Qualifikation für die Europa League rutschte Nizza in dieser Spielzeit in eine sportliche Krise mit neun Niederlagen aus den letzten zehn Pflichtspielen und Platz 13 in der Ligue 1.​

Haise scheiterte zudem auf europäischer Bühne, Nizza verlor alle sechs Gruppenspiele in der Europa League und verpasste damit klar die K.-o.-Phase. Ausgerechnet ein Sieg im Coupe de France gegen AS Saint-Étienne, mit dem die Negativserie gestoppt wurde und der Einzug in die Runde der letzten 32 gelang, blieb seine letzte Partie an der Seitenlinie der Aiglons.

Die Klubführung reagierte auf eine alarmierende Bilanz: In Kalenderjahr 2025 kassierte Nizza 24 Niederlagen in 47 Pflichtspielen und egalisierte damit einen vereinsinternen Negativrekord aus dem Jahr 1987. Neben der Formkrise auf dem Platz sorgte auch Unruhe im Umfeld für Druck, nachdem Präsident Fabrice Bocquet wenige Tage zuvor seinen Rücktritt erklärt hatte.