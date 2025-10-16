Pühler-Comeback eine Ente, aber: »Der schwerste Teil ist überstanden«

„Ich trage die Nummer 66, der eigentlich eingewechselte Niklas Lang die 6. Das hat der Schiedsrichter wohl verwechselt“, hat Pühler eine simple Erklärung für das vermeintliche Comeback parat. Eine Ente also. Auch die Tatsache, dass er zuletzt wieder als Einwechselspieler gelistet wurde, ist leicht zu erklären. „Ich stehe nur mit oben, um mich mit auf die Auswechselbank setzen zu dürfen“, benennt Pühler den Kniff. Seine Teamkameraden nur von der Tribüne aus unterstützen zu können, das habe ihn auf Dauer einfach genervt. Nun könne er während den Spielen wieder näher an der Mannschaft sein.



Natürlich zehrten die letzten Monate am Nervenkostüm des jungen Angreifers, der am morgigen Freitag seinen 20. Geburtstag feiert: „Eine lange Zeit ohne Fußball und ohne mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, das ist wirklich nicht einfach.“ Pühler sagt aber auch: „Der schwerste Teil ist überstanden.“



Der ehrgeizige Fußballer arbeitet nahezu täglich an seinem Comeback. „Heuer werde ich aber nicht mehr spielen“, stellt er klar. Nach seiner schweren Verletzung im März liefen die Genesungs-Etappen zeitlich bislang nach Plan. „Es läuft sehr gut, ich kann nichts Negatives berichten“, so Pühler, der am gestrigen Mittwoch einen Arzttermin in Nürnberg hatte. „Er war sehr zufrieden und sagte, ich könne das Training intensivieren.“ Lauf- und Koordinationseinheiten waren zuletzt schon wieder möglich. Ab heute darf Pühler endlich auch wieder mit dem Ball agieren, erste Passübungen machen, langsam in Richtungswechsel gehen – ein wichtiger Schritt in Richtung Comeback. „Alles, was Zweikämpfe betrifft, ist aber nach wie vor ein absolutes No-Go.“ Zum Jahresbeginn steht dann ein sogenannter „Return to Play“-Test an. „Dieser kostet zwar nicht wenig, soll es aber wirklich wert sein. Hier kann man sehen, wo noch Probleme da sind und welche Übungen man machen kann.“ Anschließend will Stefan Pühler die Wintervorbereitung vollumgänglich mitmachen. „Das ist der Plan.“



Unterdessen empfängt die SpVgg SV Weiden am morgigen Freitag (19 Uhr) in der Bayernliga Nord den TSV Kornburg. Cheftrainer Michael Riester dazu: „Natürlich hatten wir in Eltersdorf vor, etwas mitzunehmen. Dafür brauchst du aber deinen besten Tag und nicht eben das Gegenteil. Das war letzte Woche nicht der Fall, deswegen haben wir das Spiel relativ schnell abgehakt. Jetzt kommen aber die Wochen der Wahrheit für uns, mit Spielen auf Augen- und Tabellenhöhe! Zuallererst der TSV Kornburg, eine mit vielen Einzelspielern gespickte Truppe mit enormer Regional- und Bayernliga-Erfahrung. Wir werden unser intensiv physisches Spiel weiter betreiben und dabei wieder Mut finden nach vorne zu spielen, um mehr Torchancen zu kreieren. Denn das war das größte Manko in den letzten Spielen.“ Personell hat sich Verteidiger Alexander Kautz zuletzt zum Langzeit-Lazarett gesellt.