Kopf hoch: Der SV Puch II (in Schwarz) muss einen Neuanfang in der C-Klasse starten. – Foto: Hans Kürzl

Puchs Zweite soll Sprungbrett für eigene Jugend werden: „Das ist unsere Zukunft“ Saison voller Personalsorgen Verlinkte Inhalte C-Klasse 1 Zugspitze SV Puch II

Dass der kleine Dorfverein aus Puch seine zweite Mannschaft wohl ein wenig „stiefmütterlich“ behandelte, das räumte der SVP-Präsident Günther Dallmair nach dem Abstieg aus der B-Klasse unumwunden ein.

„Unser Trainer Daniele Rachella hat anfangs der Saison beide Mannschaften trainiert, aber natürlich lag der Fokus in erster Linie auf der ersten Mannschaft, mit der wir unbedingt aufsteigen wollten“, so Dallmair. Die Mitbetreuung der zweiten Mannschaft fiel also mehr recht als schlecht aus. Dennoch hätte die zweite Mannschaft fast noch den Klassenerhalt feiern können. Punktgleich mit dem ASV Biburg stand Puch II am letzten Spieltag am Tabellenende. Im direkten Vergleich hatte aber Biburg die Nase vorne und schaffte somit den Klassenerhalt, während Puch II in die C-Klasse runter muss.

Das sei nicht weiter tragisch, meinte Dallmair dazu. Mitte April habe sich mit Berkan Cavusoglu vom ASV Dachau ein Trainer dem SVP angeschlossen, der in der neuen Saison die zweite Mannschaft neu aufbauen werde. Er hatte die Mannschaft bereits im April übernommen, aber für den Klassenerhalt reichte es nicht mehr ganz. Vom ersten Spieltag an stand die vor nahezu jedem Spieltag mit großen Personalproblemen kämpfende Elf quasi mit dem Rücken zur Wand. „Wir wussten nie, ob wir am Spieltag eine komplette Mannschaft aufs Feld bringen“, so Dallmair. Zum Auftakt gab es gleich ein 0:5 beim FV Walleshausen. Am dritten Spieltag musste man bereits die Begegnung gegen Weßling II wegen Spielermangels absagen. „Das können wir uns natürlich auf die Dauer nicht leisten“, so Dallmair. „Das wird von Absage zu Absage immer teurer vor dem Sportgericht.“