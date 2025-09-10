Puchacz verlässt Holstein Kiel erneut auf Leihbasis

Tymoteusz Puchacz wird in der neuen Spielzeit nicht mehr das Trikot von Holstein Kiel tragen. Der 25-jährige Linksverteidiger verlässt die KSV auf Leihbasis und schließt sich bis zum Ende der laufenden Saison dem aserbaidschanischen Erstligisten Sabah FK aus Baku an.

Puchacz war erst im Sommer 2024 vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach Kiel gewechselt, konnte sich aber an der Förde nicht dauerhaft als Stammkraft etablieren. In der Hinrunde der vergangenen Saison absolvierte der polnische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend zwölf Einsätze und verbuchte dabei eine Torvorlage. Bereits zur Rückrunde wurde er an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ausgeliehen – nun folgt der nächste temporäre Tapetenwechsel.

Holsteins Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe begrüßt die Einigung:

„Von der Leihe werden alle Beteiligten profitieren. Wir sind froh, dass wir eine gute Lösung gefunden haben, und wünschen ‚Pucha‘ viel Erfolg und alles Gute für seine Zeit in Aserbaidschan.“