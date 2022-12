Puch schnuppert an der nächsten Sensation – C-Klassist scheidet erst im Halbfinale aus Auch für Oberweikertshofen ist im Halbfinale Schluss

Die Überraschungsmannschaft aus Puch sorgte auch beim Finalturnier um die Zugspitz-Hallenkrone am vergangenen Sonntag in Penzberg für Furore.

Landkreis – Für den C-Klassisten war erst im Halbfinale Schluss, als die Brucker Vorstädter mit 1:3 gegen den TSV Murnau verloren. Auch der SC Oberweikertshofen scheiterte im Halbfinale gegen die Futsal-Spezialisten vom FC Penzberg mit 0:1. Der Landesligist SC Olching und der Kreisligist SC Maisach kamen über einen vierten Platz in ihren jeweiligen Vorrunden nicht hinaus.Im Finale verteidigte der FC Penzberg mit einem souveränen 4:0-Sieg über die TSV Murnau den Titel erfolgreich. Beide Finalisten haben sich automatisch für die Oberbayerische Futsal-Meisterschaft am 14. Januar in Manching qualifiziert.

„Für den ganz großen Wurf hat’s nicht ganz gereicht“, sagt Puchs Präsident Uli Eichhorn. Trotzdem war er begeistert von der Leistung seines Teams. „Es war ein tolles Turnier. Wir sind mit dem Erreichten hochzufrieden.“ Der C-Klassist verlor zwar sein Auftaktspiel gegen den TSV Peiting mit 0:1, ließ sich aber nicht entmutigen. Gegen den ESV Penzberg machten die Pucher die Niederlage wett und gewannen knapp mit 1:0. Eine echte Sensation war dann der 3:1-Sieg der Pucher über den SC Olching. Und auch dem späteren Turniersieger aus Penzberg trotzten die Pucher ein 1:1 ab. Zwei Siege und ein Remis reichten für den Einzug ins Halbfinale.

Trotz der 1:3-Schmach gegen den C-Klassisten aus Puch habe sich seine Mannschaft alles in allem vernünftig verkauft, meint der Olchinger Co-Trainer Andreas Zorn. Das vorzeitige Ausscheiden seiner gemischten Mannschaft nahm er gelassen hin. Weil ihm kurzfristig auch noch Marco Kossi krankheitsbedingt absagen musste, hatte der Landesligist nur sechs Feldspieler zur Verfügung. Die 0:1-Niederlage gegen die Futsal erprobten Penzberger hinterließ keine Spuren bei Olching. Im zweiten Spiel siegte das Zorn-Team gegen den ESV Penzberg mit 2:0. Und nach dem 2:1 über den TSV Peiting war sogar wieder das Halbfinale in Reichweite. Doch das vermieste ihnen der Underdog aus Puch.