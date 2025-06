Publikumsliebling kehrt zum KFC Uerdingen zurück

Die Präsentationen neuer Spieler sind in den vergangenen Jahren immer kreativer geworden. Der sozialen Netzwerke sei Dank. Statt schnöder Pressemitteilungen, in denen in wenigen, kurzen Sätzen beschrieben wird, wer woher kommt, setzen Profiklubs, aber auch die hiesigen Amateurvereine immer mehr auf Videos mit kreativen Inhalten zu neuen Spielern. Auch die Freunde und Förderer des KFC Uerdingen haben sich für die Bekanntgabe ihres Kaders etwas Besonderes ausgedacht.

Sie haben gleich eine eigene Webseite erstellt. Sie heißt „blaurote-kicker.de“ und leitet mit einem Countdown ein, wann das nächste Mal neue Spieler präsentiert werden. Und diesbezüglich haben die Verantwortlichen einiges zu tun. Schließlich muss ein kompletter Spielerkader für die Oberliga Niederrhein zusammengestellt werden. Ein Quartett an neuen Akteuren wurde am Mittwochabend enthüllt. Unter den Neuen sind auch zwei Rückkehrer.

Auch Ole Päffgen kennt die Grotenburg noch aus dem Effeff. Der gebürtige Düsseldorfer stand bis April beim KFC unter Vertrag. Der Abwehrspieler kam unter Lewejohann allerdings auch nicht zum Zug. Einzig bei der 0:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen die Sportfreunde Lotte stand der ehemalige U-Nationalspieler in der Regionalliga auf dem Platz. Hinzu kommen zwei Partien im Niederrheinpokal - jeweils über die volle Distanz.

Allen voran Alexander Lipinski. Der Krefelder Publikumsliebling war erst im Winter vom KFC zum FC Büderich gewechselt, nachdem er unter dem damaligen Trainer René Lewejohann keine Berücksichtigung mehr fand. Bei den Meerbuschern erzielte er in 16 Einsätzen immerhin vier Treffer selbst und legte fünf weitere auf.

Ebenfalls interessant ist die Personalie Dominik Burghard. Der Innenverteidiger hat in der Jugend für den MSV Duisburg, den VfL Bochum und Bayer Leverkusen gespielt. Nach zweieinhalb Jahren bei Rot-Weiß Oberhausen wechselte er im vergangenen Januar zu Rot Weiss Ahlen in die Oberliga Westfalen, wo er auf Anhieb Stammspieler wurde. Bei RWO kommt der 21-Jährige zudem auf acht Einsätze in der Regionalliga West.

Das Quartett beschließt Yasin-Cemal Kaya. Der 25-jährige Linksaußen war in der abgelaufenen Saison mit sechs Treffern und fünf Vorlagen in 28 Spielen am Aufstieg der SSVg Velbert beteiligt. Nun soll der frühere Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach die Offensive beim KFC Uerdingen beleben.

Nun müssen sich die Fans der Krefelder wieder bis Samstag gedulden. Dann werden laut Countdown die nächsten Spieler für die kommende Saison enthüllt.