Publikumsliebling bleibt an Bord

Der SV Wilhelmshaven kann auch in der kommenden Oberliga-Saison auf einen seiner kreativsten und beliebtesten Spieler setzen: Ervin Catic hat seinen Vertrag verlängert und bleibt mindestens eine weitere Spielzeit an der Jade. Der 27-Jährige, der im Sommer 2024 vom bosnischen Sanski Most zum SVW kam, bestritt bislang 27 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.