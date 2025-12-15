– Foto: SCSV

Publikumsliebling aus den Niederlanden kehrt zurück "Überragender Typ" - Spelle-Venhaus verstärkt sich im Winter Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Jip Kemna

Nach 18 Monaten kehrt Jip Kemna zurück zum SC Spelle-Venhaus. Der niederländische Mittelstürmer freut sich auf die Aufgabe. „Es fühlt sich an, als wenn ich wieder nach Hause komme“, erinnert er sich gern an die Zeit bei den Schwarz-Weißen.

Kemna ist in der Saison 2023/24 für den SCSV in der Regionalliga aufgelaufen. „Es war ein schönes Jahr in Spelle. Wir haben zwar nicht oft gewonnen, aber wir haben trotzdem Spaß gehabt“, sagt der stets gute gelaunte Niederländer, der sich im Emsland zum Publikumsliebling entwickelte. Die Speller Fans brachten im Stadion eine niederländische Flagge an. Zu den Heimspielen kamen immer einige Zuschauer aus dem Nachbarland. Kemna feierte einen Einstand nach Maß: Er schoss schon im ersten Pflichtspiel vor 1046 Zuschauern den 3:2-Siegtreffer gegen den Mitaufsteiger Eimsbütteler TV. Kemna empfahl sich nicht nur menschlich, sondern auch sportlich. Er kam zu 33 Pflichtspieleinsätzen, in denen er acht Treffer erzielte und damit gefährlichster Schütze im Team von Trainer Hanjo Vocks war. Damit weckte er Interesse auch bei anderen Vereinen. Dazu zählte HHC Hardenberg aus der dritten Liga der Niederlande, der Tweede Divisie. Dort spielen auch einige Bekannte von Kemna.

Schweren Herzens nahm der Stürmer Abschied. Auch dem SCSV fiel die Trennung nicht leicht. „Jip ist ein überragender Typ. Wir hätten ihn gern behalten“, erklärte Markus Schütte. Der Sportliche Leiter blieb ständig in Kontakt mit dem Spieler. Ein Wechsel im vergangenen Sommer kam nicht zustande, weil der Fußballer sich beim HHC behaupten wollte. Weil Kemna nicht die erhofften Einsatzzeiten bekommen habe, habe er jetzt den Vertrag in Hardenberg aufgelöst und kommt schon im Januar nach Spelle. Damit hat der SCSV kurzfristig einen Ersatz für Elias Strotmann gefunden, der seine Karriere in der Oberliga wegen einer schweren Knieverletzung beenden muss. „Ich hoffe, dass ich Spelle helfen kann“, sagt Nachfolger Kemna, der zunächst bis zum Sommer zugesagt hat, sich aber eine Verlängerung gut vorstellen kann. „Ich will wieder Fußball spielen. Aber ich muss schauen, ob das alles passt,“ erklärt der Spieler, der inzwischen Vater eines Sohnes geworden ist. „Ich habe ein gutes Gefühl“, hofft er auf eine erfolgreiche Saison mit dem SCSV.