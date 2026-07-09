Publikumsliebling Alexiou verstärkt das Trainerteam des KFC

Zehn Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Ioannis Alexiou ab sofort wieder rund um die Grotenburg tätig. Der inzwischen 41-Jährige wird Co-Trainer von Julian Stöhr - und bringt eine besondere Geschichte mit.
Als Alexiou im Sommer 2016 den KFC Uerdingen nach vier Jahren verließ, flossen Tränen. Der Innenverteidiger war 2012 als Erstligaprofi aus Griechenland nach Deutschland gewechselt, um seinem schwer erkrankten Sohn die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Auch wenn das bedeutete, seine Karriere in der deutschen fünften und vierten Liga in Uerdingen fortzusetzen.
Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der mittlerweile 41-Jährige wird in der kommenden Saison einer der Co-Trainer von Stöhr.
„Es freut mich sehr, nach genau zehn Jahren wieder an der Grotenburg tätig zu sein, wenn auch in anderer Funktion. Ich hatte nach meinem Abschied immer einen guten Kontakt zum KFC, der nie abgerissen ist. Wir als Familie haben nicht vergessen, was der Verein und die Fans für uns gemacht haben, wofür wir für immer dankbar bleiben werden“, sagt der im griechischen Drama geborene ehemalige Abwehrspieler.
Alexiou kam 2012 von APO Levadiakos nach Uerdingen und entwickelte sich binnen kurzer Zeit nicht nur zu einer verlässlichen Größe in der Hintermannschaft, sondern auch zum Publikumsliebling. Als er den Verein verließ und sich dem TV Jahn Hiesfeld, später dann dem SC St. Tönis, anschloss, blieb er mit seiner Familie in Krefeld wohnen.
2024 wechselte er zum OSV Meerbusch, wo er als spielender Co-Trainer noch zwei Jahre aktiv war.
Stöhr freut sich über die zusätzliche Unterstützung. „Schön, dass er nun dabei ist. Er kennt den Verein, das war uns sehr wichtig, genauso wie der Umstand, dass er bis vor Kurzem selber noch aktiv war und dadurch noch eine erweiternde Perspektive mit einbringt“, sagt Stöhr.
Alexiou hat unlängst die Trainer-B-Lizenz mit besonderer Empfehlung erworben und strebt nun die A-Lizenz an. Nach dem Abschied des bisherigen Co-Trainers Botan Melik hatte der Klub angekündigt, sich auch im Trainerteam breiter aufstellen zu wollen. Neben Alexiou ist Christian Höfer, bisheriger Trainer der U19, als Co-Trainer aufgerückt, um Stöhr zur Seite zu stehen.