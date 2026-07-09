Publikumsliebling Alexiou verstärkt das Trainerteam des KFC Ioannis Alexiou kehrt zehn Jahre nach seinem Abschied zum KFC Uerdingen zurück. Der frühere Publikumsliebling wird Co-Trainer von Julian Stöhr und verstärkt das Trainerteam an der Grotenburg. von Marvin Wibbeke · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Im Einsatz: Ioannis Alexiou (r.). – Foto: Stefan Brauer

Zehn Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Ioannis Alexiou ab sofort wieder rund um die Grotenburg tätig. Der inzwischen 41-Jährige wird Co-Trainer von Julian Stöhr - und bringt eine besondere Geschichte mit.

Als Alexiou im Sommer 2016 den KFC Uerdingen nach vier Jahren verließ, flossen Tränen. Der Innenverteidiger war 2012 als Erstligaprofi aus Griechenland nach Deutschland gewechselt, um seinem schwer erkrankten Sohn die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Auch wenn das bedeutete, seine Karriere in der deutschen fünften und vierten Liga in Uerdingen fortzusetzen.

Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der mittlerweile 41-Jährige wird in der kommenden Saison einer der Co-Trainer von Stöhr. „Es freut mich sehr, nach genau zehn Jahren wieder an der Grotenburg tätig zu sein, wenn auch in anderer Funktion. Ich hatte nach meinem Abschied immer einen guten Kontakt zum KFC, der nie abgerissen ist. Wir als Familie haben nicht vergessen, was der Verein und die Fans für uns gemacht haben, wofür wir für immer dankbar bleiben werden“, sagt der im griechischen Drama geborene ehemalige Abwehrspieler.