Public Viewing 9/10 & 14. Juli zu Esch

Kommt laanscht op d'Brillplaz zu Esch an erlieft d'WM Matcher live op groussem Schierm.
Markéiert Iech dës Datumer: den 9. Juli (Véiertelsfinall), den 10. Juli (Véiertelsfinall) an de 14. Juli (Halleffinall).
D'Jeunesse Esch ass op der Plaz an iwwerhëlt de Bar an de Grill fir Iech.
E grousse Merci un d'Ville d'Esch fir d'Ënnerstëtzung an dës flott Méiglechkeet. Mir freeën eis op Iech! 🌭🍻
FR:
Rendez-vous sur la Place de la Résistance à Esch pour vibrer devant les matchs du soir.
Notez bien les rendez-vous : le 9 juillet (Quart de finale), le 10 juillet (Quart de finale) et le 14 juillet.
La Jeunesse Esch assure l'ambiance avec des boissons fraîches et de bonnes grillades au barbecue.
Un grand merci à la Ville d'Esch pour cette superbe opportunité. On vous attend nombreux ! 🌭🍻