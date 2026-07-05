Public Viewing 9/10 & 14. Juli zu Esch

D'Jeunesse Esch ass op der Plaz an iwwerhëlt de Bar an de Grill fir Iech.

FR:

Rendez-vous sur la Place de la Résistance à Esch pour vibrer devant les matchs du soir.

Notez bien les rendez-vous : le 9 juillet (Quart de finale), le 10 juillet (Quart de finale) et le 14 juillet.

La Jeunesse Esch assure l'ambiance avec des boissons fraîches et de bonnes grillades au barbecue.

Un grand merci à la Ville d'Esch pour cette superbe opportunité. On vous attend nombreux ! 🌭🍻