– Foto: Jörn Kutschmann

Ich war bisher einmal in meinem Leben in einem Escape Room und ich muss sagen:

Disclaimer: Der folgende Text enthält mehrfach das Wort „Pu55%“. Das ist Teil des Witzes und dient der satirischen bzw. humoristischen Darstellung. Die Wortwahl ist nicht als Abwertung von Personen oder Geschlechtern zu verstehen.

Technik, die nicht richtig funktionierte und einem damit das Weiterkommen trotz korrekt gelöster Rätsel nicht ermöglichte, viel zu enge und stickige Räume und ein Haufen Menschen, die aufgeregt durch die Gegend brüllen und rennen.

Ist halt einfach nicht meins.

Nun stand aber ein Teamleitertag bei der Arbeit an und obwohl in meiner Abteilung außer mir nur eine Handpuppe anwesend ist, gehöre ich zu den Teamleitern.

Und für die heutige gemeinsame Aktivität war ein Escape Room geplant.

Nach anfänglicher totaler Unlust dachte ich mir aber, dass man der ganzen Sache durchaus noch mal eine Chance geben könnte.

Allerdings – und das nehme ich vorweg – war es dieses Mal genauso wie beim ersten Mal:

Die Technik versagte, es waren für mein Empfinden zu viele Menschen in engen und stickigen Räumen und die Rätsel waren entweder etwas für Menschen mit einem Diplom in Raketenwissenschaft oder für Vorschüler.

Aber man muss sich ja hin und wieder einfach mal aus seiner Komfortzone bewegen und neue Dinge ausprobieren.

Auch gerne mal ein zweites Mal.

Und durch diese Erfahrung wird uns ab heute ein neuer Running Gag begleiten:

Wir suchten im Escape Room nach einer Zahlenkombination und ein Kollege meinte, in der Kulisse einer Toilettenkabine die Kombi „Pu55%“ gelesen zu haben.

Nützte nur nichts, da wir eine reine Zahlenkombination brauchten. Außerdem war ich bereits vor ihm in dieser Kabine gewesen und war mir ziemlich sicher, dass dort an der Wand etwas anderes stand. Auch andere Kollegen bemerkten diesen Fauxpas und ein neuer Insider-Witz war geboren.

Für alle, die es noch nicht kapiert haben: Eine 5 und ein S sehen sich schon mal ähnlich und wenn man ein Prozentzeichen etwas schief schreibt, sieht es ein bisschen aus wie ein y ...

Gefühlt lachte ich darüber bis zum nächsten Morgen. Das Lachen blieb mir aber im Hals stecken, als mir einfiel, was am Samstagvormittag zu tun war:

Ich musste mir einen neuen Anzug für eine bevorstehende Hochzeit kaufen.

Und dafür musste ich nach Steglitz, da es nur dort einen Laden gibt, der auch Klamotten in meiner Größe hat.

Warum ist der Durchschnitt der Menschheit eigentlich so winzig?

Erst wollte ich gegen diesen Kauf protestieren, denn das Ganze wurde natürlich sehr teuer und wenn es etwas gibt, was ich noch mehr hasse, als einen Anzug zu tragen, dann ist es, einen neuen zu kaufen.

Aber ich zog es durch. Ich wollte ja nicht als Pu55% dastehen.

Nach dieser Tortur war ich sehr müde und wollte eigentlich nur auf die Couch und meine Ruhe haben. Aber wer wird denn eine Pu55% sein?

Es stand ja noch ein Fußballspiel an:

Meine Ü40-7er wollten im Namen der Hertha-Fahne den TSV Lichtenberg fordern.

Daher ging es aus Steglitz direkt in den Wedding.

Hier setzte sich das Dilemma mit den standardmäßig kleinen Größen bei Klamotten fort und das Trikot saß wieder sehr körperbetont.

„Stell dich nicht wie eine Pu55% an“, dachte ich mir und es ging ans Aufwärmen und dann rein ins Spiel.

Der TSV Lichtenberg kam als Tabellenzweiter ans Nordufer und wollte hier garantiert nichts verschenken. So bekamen alle 14 Zuschauer ein zähes Ringen in Halbzeit eins zu sehen. Garantiert nichts für Pu55%s ...

Leider (aus Hertha-Sicht) netzten die Gäste mit der ersten Aktion der zweiten Hälfte zum 0:1 ein.

Kurz danach gab der Schiri einen Strafstoß für die Gäste. Aber der vermeintlich Gefoulte erwies sich nicht als Pu55% und gab zu Protokoll, dass es kein Foul war. Der Unparteiische nahm den Pfiff zurück.

Ganz groß, TSV Lichtenberg. Vielen Dank.

Hertha stemmte sich gegen die trotzdem drohende Niederlage. Aber der TSV machte das einfach zu clever und setzte einen Konter perfekt. So wanderte ein 0:2 in die Vereinsgeschichte.

Aber wer wird sich da wie eine Pu55% haben?

Nach dem Abpfiff verließen alle Herthaner mit erhobenem Haupt den Platz.

Denn das Spiel war eines der besten dieser Saison und wenn man die Fahne stolz gemacht hat, kann man auch stolz sein ...

Nächste Woche geht's zum Tabellenführer ... leider ohne die Pu55%, die die Berichte schreibt.

Ha Ho He Hertha BSC ... 7er Ü40

Der Kutten König