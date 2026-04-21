PSV will Nordmark Satrup mit Sieg auf Distanz halten

Sportlich spricht die Bilanz eindeutig für die Neumünsteraner, die alle fünf bisherigen Duelle in der Oberliga für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel in Mittelangeln konnte der PSV am 18. August mit 5:1 deutlich gewinnen.

Aktuell ist die Mannschaft vom Trainerduo Lars Meyer und Henning Knuth seit drei Spielen ungeschlagen und spielte zuletzt 1:1 beim MTSV Hohenwestedt. Mit 31 Punkten und einem sehr guten Torverhältnis fehlen für den Klassenverbleib aber wahrscheinlich noch einige Punkte.

„Satrup hat sich nach Startschwierigkeiten inzwischen sehr gut gefangen. Gerade vorne haben sie eine unheimliche Qualität. Tabellarisch ist Satrup ein Konkurrent von uns. Daher wollen wir das Spiel auf eigenem Platz natürlich gerne gewinnen“, sagte PSV-Coach Nils Voss.