PSV will Nordmark Satrup mit Sieg auf Distanz halten

In einem Nachholspiel des 18. Spieltags der Flens-Oberliga empfängt der PSV Neumünster am Mittwochabend um 18:15 Uhr den TSV Nordmark Satrup. Aktuell trennen beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld nur vier Zähler.
Sportlich spricht die Bilanz eindeutig für die Neumünsteraner, die alle fünf bisherigen Duelle in der Oberliga für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel in Mittelangeln konnte der PSV am 18. August mit 5:1 deutlich gewinnen.
Aktuell ist die Mannschaft vom Trainerduo Lars Meyer und Henning Knuth seit drei Spielen ungeschlagen und spielte zuletzt 1:1 beim MTSV Hohenwestedt. Mit 31 Punkten und einem sehr guten Torverhältnis fehlen für den Klassenverbleib aber wahrscheinlich noch einige Punkte.
„Satrup hat sich nach Startschwierigkeiten inzwischen sehr gut gefangen. Gerade vorne haben sie eine unheimliche Qualität. Tabellarisch ist Satrup ein Konkurrent von uns. Daher wollen wir das Spiel auf eigenem Platz natürlich gerne gewinnen“, sagte PSV-Coach Nils Voss.
Personell muss der PSV weiter auf den beruflich verhinderten Ben-Luca Nohns verzichten. Dafür kehrt Abwehrchef Geart Latifi nach Sperre zurück.
„Wir können froh sein, dass wir gegen Reinfeld und Oldenburg gewonnen haben“, sagte PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek mit Blick auf die endlose Liste der Langzeitverletzten. Den Ausfall von Nils Drauschke, der am kommenden Freitag nach seinem Handbruch aus dem VfR-Spiel operiert werden soll, bezeichnete Bernaschek sogar als „Katastrophe“.