PSV Wesel will Wiedergutmachung gegen den VfB Bottrop Der Landesligist VfB Bottrop trifft am Sonntag, 14.15 Uhr, auswärts auf den PSV Wesel-Lackhausen. Die Schwarz-Weißen stehen unter Druck.

Die Tabellenrealität ist bitter für den Landesligisten VfB Bottrop. Nach der 0:2-Pleite gegen den direkten Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter in der vergangenen Woche steht das Team von Trainer Michael Schrank auf dem letzten Tabellenplatz. Das heißt: Es müssen dringend Punkte her. Am besten schon am Sonntag, 14.15 Uhr, wenn es auswärts gegen den Tabellensiebten PSV Wesel-Lackhausen geht, der derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto hat.

Eine bittere Niederlage gegen die SV Hö.-Nie.

Es ist für beide Teams die erste Rückrunden-Partie. Am ersten Spieltag hatte sich der Aufsteiger aus Bottrop überraschend mit 4:0 durchgesetzt - und wie entfesselt aufgespielt. "Da hat der PSV Wesel nun also etwas gutzumachen. Es dürfte auswärts daher eine sehr schwierige Aufgabe für uns werden", sagt Michael Schrank.