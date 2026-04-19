PSV Wesel verpasst SV Budberg Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Der SV Budberg hat es am Sonntag verpasst, seine Aufstiegsambitionen weiter zu untermauern und kassierte eine durchaus überraschende 0:1-Pleite gegen den PSV Wesel. Es sollte lange dauern, es es die erste nennenswerte Torchance der Partie gab. Erst kurz vor der Pause sorgte Ole Egging mit einem Lattenkracher für Gefahr. Auch nach dem Seitenwechsel spielte sich das Meiste zwischen den Strafräumen ab, bis Felix Gehrmann aus dem Nichts das 1:0 für die Gäste erzielte (62.). Budberg investierte im Anschluss mehr, Moritz Paul verpasste de Ausgleich (63.) und auch die Latte hatte ihre Einwände (65.). Auch die Schlussoffensive brachte keinen Torerfolg mehr hervor, sodass es beim 0:1 blieb.

Den Negativlauf beendet hat der VfB Bottrop, der nach sieben Niederlagen in Folge wieder dreifach punktete. Beim Abstiegskandidaten Sportfreunde Hamborn 07 gab es ein mühsam erkämpftes und am Ende auch glückliches 5:3. Bis in die zweite Minute der Nachspielzeit hatte es 3:3 gestanden, ehe Alexander Beloshapkin (90.+2) und Ahmet Jemaiel (90.+6) für die Entscheidung sorgten.

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Kray beim 2:1-Sieg über den 1. FC Lintfort geholt, der SC Werden-Heidhausen setzte sich im Stadtduell ebenfalls mit 2:1 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg durch, Blau-Weiß Mintard und die SG Schönebeck trennten sich 2:2-Unentschieden und die Sportfreunde Niederwenigern schlugen Rhenania Bottrop mit 3:1.