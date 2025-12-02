PSV Wesel verpasst Punkt in der Nachspielzeit

Der PSV Wesel musste sich am Sonntag in der Landesliga, Gruppe 2, dem Mülheimer FC 97 knapp mit 0:1 geschlagen geben. In einer Partie, die von vielen vergebenen Chancen der Gastgeber geprägt war, reichte den Mülheimern ein Sonntagsschuss zum Auswärtssieg.

Der PSV startete druckvoll in die Begegnung und erspielte sich bereits im ersten Durchgang vier klare Möglichkeiten. Doch weder Präzision noch Glück waren auf Seiten der Weseler: Einmal Mal rettete das Aluminium, drei weitere Chancen blieben ungenutzt. Offensiv fehlte häufig die richtige Entscheidung im letzten Drittel, sodass die Überlegenheit nicht auf der Anzeigetafel sichtbar wurde.

Die Gäste kamen insgesamt selten gefährlich vor das Tor, nutzten ihre erste nennenswerte Aktion aber eiskalt: Sihun Kim traf in der 56. Minute per präzisem Distanzschuss zur 1:0-Führung. Der PSV drängte anschließend auf den Ausgleich, spielte jedoch häufig zu kompliziert oder blieb an der gut organisierten Defensive hängen.

Drama in der 94. Minute – Bagh wird zum Matchwinner

In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Yahya Meziane nach einem Handspiel auf den Punkt. Die große Ausgleichschance lag nun auf dem Fuß von Lennart Laader – doch Jaden-Raphael Bagh, der 20-jährige Torwart des Mülheimer FC 97, parierte stark und hielt damit den Sieg fest. Der junge Keeper überzeugte über die gesamte Partie hinweg mit Ruhe und starken Reflexen – sichtbar geprägt durch seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg.

PSV-Trainer Björn Assfelder konnte die Niederlage sportlich einordnen und erklärte: „Die Gäste hatten einen sehr guten jungen Torwart. Dazu kommt unser Pech: Wir haben in der ersten Halbzeit vier dicke Möglichkeiten und machen keinen davon. Wenn du die nicht nutzt, wird es schwer, ein solches Spiel zu gewinnen. Offensiv haben wir zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Dann bekommen wir mit der ersten Chance der Gäste direkt einen Sonntagsschuss.“

PSV Wesel – Mülheimer FC 97 0:1

PSV Wesel: Kaiser, Sanders, Giese, Laader, Nunnendorf, Giese, Blaswich (71. Karschti), Dryka, Gerards, Gehrmann, Gehrmann (68. Mahn)

Mülheimer FC 97: Bagh, Filiz, Akasaka, Ko, Nsah, Gözen (80. Aydogdu), Kim (68. Baek), Kuba (90. Rigione), Uzun (94. Kostov), Yardimci, Molango

Tore: 0:1 Kim (56.)

Besondere Vorkommnisse: Laader (PSV Wesel) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Bagh (94.).

Die Spiele bis zur Winterpause

16. Spieltag

Sa., 06.12.25 16:15 Uhr SV Scherpenberg - VfB Bottrop

Sa., 06.12.25 18:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Viktoria Goch

So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Kray - PSV Wesel

So., 07.12.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Budberg - GSV Moers

So., 07.12.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop

So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen

So., 07.12.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf



17. Spieltag

Do., 11.12.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Kray

Fr., 12.12.25 20:15 Uhr Viktoria Goch - SV Budberg

Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfB Speldorf - Mülheimer FC 97

Sa., 13.12.25 17:00 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07

Sa., 13.12.25 17:00 Uhr Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort

So., 14.12.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen

So., 14.12.25 14:15 Uhr PSV Wesel - SV Scherpenberg

So., 14.12.25 14:30 Uhr VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 14.12.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

