PSV Wesel mit Punkteteilung nach unschönen Szenen

Das 1:1 des PSV Wesel-Lackhausen gegen die Sportfreunde Niederwenigern in der Landesliga, Gruppe 2, wurde von einem unschönen Zwischenfall auf der Tribüne überschattet. Sportlich sorgte ein Elfmeter in der Nachspielzeit für das späte Remis.

Für Torhüter Kian Roscher war es ein besonderes Spiel: Der junge Keeper stand erstmals für die erste Mannschaft des PSV zwischen den Pfosten und zeigte dabei eine starke Leistung. Erst in der allerletzten Sekunde musste er sich geschlagen geben – beim Strafstoß von Frederik Lach ahnte Roscher die falsche Ecke.

„Ich wusste, dass er letzte Woche in die andere Seite geschossen und verschossen hat, also habe ich mich diesmal anders entschieden“, erklärte der Nachwuchstorwart, der den in Wien weilenden Kapitän Sebastian Kaiser überzeugend vertrat. Trainer Björn Assfelder lobte seinen Schützling: „Kian hat das heute richtig gut gemacht." Der Ausgleich in der Nachspielzeit war doppelt bitter – nicht nur wegen des Zeitpunkts. Verteidiger Lennart Laader, der kurz zuvor eingewechselt worden war und nach abgelaufener Sperre zurückkehrte, sah sich nach dem Elfmeterpfiff im Unrecht: „Mein Gegenspieler hat mir selbst gesagt, dass er gefallen ist. Für mich war das niemals ein Strafstoß.“ Einige Teamkollegen bewerteten die Szene jedoch anders und hielten den Pfiff für vertretbar.

Überschattet wurde die Partie von einer Beleidigung aus dem Zuschauerbereich. In der ersten Halbzeit soll ein Zuschauer den Niederwenigener Angreifer Moreno Mandel nach einem Foul an Stephan Sanders mit den Worten „Du Affe“ rassistisch beleidigt haben. Schiedsrichter Amin Lamsayah reagierte umgehend, stoppte die Partie und beriet sich mit beiden Trainern sowie den betroffenen Spielern über einen möglichen Abbruch. Der Verursacher wurde von Ordnern aus dem Stadion geführt, danach entschieden sich beide Mannschaften, die Begegnung fortzusetzen. Assfelder zeigte sich tief betroffen: „Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas hier auf unserer Anlage erleben. Rassismus hat im Fußball keinen Platz. Ich habe großen Respekt davor, dass Niederwenigern das Spiel fortgesetzt hat.“

>>>Das ist Moreno Mandel

Starke Anfangsphase des PSV, später zunehmender Druck der Gäste

Zu Beginn der Partie war der PSV klar tonangebend. Immer wieder kamen gefährliche Hereingaben von den Flügeln in den Strafraum der Gäste. Nach der Unterbrechung fanden die Sportfreunde jedoch besser ins Spiel und erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten. Das Tor fiel dann allerdings auf der Gegenseite: Nach einer Hereingabe von Luis Blaswich landete der Ball bei Denys Ovsiannikov, der zur Führung für die Weseler traf (43.). Der Torschütze blieb zur Pause mit Gelb vorbelastet in der Kabine. Im Laufe der zweiten Halbzeit stellte Lackhausen mehrfach um, konnte den zunehmenden Druck der Gäste aber nur noch mit großem Einsatz abwehren. Entlastung nach vorne gelang kaum noch.

Gerechtes Remis nach turbulenter Partie

Kurz vor dem Abpfiff fiel schließlich der Ausgleich – aus Sicht des PSV ein unglücklicher, aber letztlich nicht unverdienter Treffer. „Das 1:1 geht in Ordnung. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber wir bleiben ungeschlagen“, erklärte Assfelder, der trotz des verpassten Sieges mit der Leistung seines Teams zufrieden war.

PSV Wesel – Sportfreunde Niederwenigern 1:1

PSV Wesel: Roscher, Sanders, Giese, Heveling, Blaswich, Dryka (64. Karschti), Ovsiannikov (46. Giese), Gerards, Gehrmann, Toptas (80. Laader), Gehrmann (85. Funfack)

Sportfreunde Niederwenigern: Höppner, Schütte, Nissen (64. Nadolny), Schurig, Lach, Geißler, Machtemes, Rapka, Renneberg, Dorka, Mandel (82. Rascho)

Tore: 1:0 Ovsiannikov (44.), 1:1 Lach (90.)

So geht es weiter

14. Spieltag

Fr., 14.11.25 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf

Sa., 15.11.25 18:00 Uhr GSV Moers - 1. FC Lintfort

Sa., 15.11.25 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 16.11.25 15:00 Uhr FC Kray - Rhenania Bottrop

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - SG Essen-Schönebeck



15. Spieltag

So., 30.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

So., 30.11.25 14:15 Uhr PSV Wesel - Mülheimer FC 97

So., 30.11.25 14:30 Uhr ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen

So., 30.11.25 14:30 Uhr VfB Bottrop - FC Kray

So., 30.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 30.11.25 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg

So., 30.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - Viktoria Goch

So., 30.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern

So., 30.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

>>>Hier geht es zur Landesliga Gruppe 2