PSV Wesel IV hat einen guten Lauf FuPa-Wintercheck: Kai Szafranski und der PSV Wesel IV haben eine starke Hinrunde gespielt.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal erinnert sich Kai Szafranski an den Aufstieg des PSV Wesel in die Oberliga. Aktuell trainiert er die vierte Mannschaft des Vereins, die eine gute Entwicklung hinter sich hat.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Kai Szafranski: Wir spielen jetzt die zweite Saison und die Entwicklung ist wirklich hervorragend. Die Hinrunde der letzten Spielzeit war alles andere als erfolgreich, dieses änderte sich zur letzten Rückrunde und der Erfolg stellte sich ein. Saisonübergreifend haben wir im Kalenderjahr 2022 einen Punkteschnitt von zwei erreicht und es kristallisierte sich eine tolle Mannschaft heraus, diese Entwicklung macht mich als Trainer wirklich stolz.

Gibt es Veränderungen im Team?

Szafranski: Es sind im Winter drei externe Spieler hinzugekommen. Das spricht für den guten Namen, den wir uns in der kurzen Zeit gemacht haben. Des Weiteren hoffen wir auf Rückkehr von Spielern, die verletzungsbedingt oder aus beruflichen Gründen leider kein Spiel für uns bestritten haben. Das wären ja dann auch irgendwie Neuzugänge und verlassen will uns eh keiner. Also bleibt alles anders.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Szafranski: Mich freut es grundsätzlich, wenn man einen jungen Spieler weiterentwickelt und etabliert. Bei uns wäre ja on top die Krönung diese Kicker bereit zu machen für höhere Aufgaben, auch das ist gelungen. Des Weiteren haben wir die “Älteren” fast alle wieder fit für den Spielbetrieb bekommen, so dass wir eine gelungen Mischung ins Rennen schicken.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Szafranski: Freud und Leid liegen so oft so nah beisammen. Wichtig ist, dass man nach dem Spiel in den Spiegel schauen kann, seinem eigenen Blick standhält und sagen kann, dass man alles gegeben hat. Wir haben unser Derby gegen den Tabellenführer zwar verloren (vor über 100 Zuschauern) aber erkannt, was alles möglich ist. In der Folge haben wir nicht mehr verloren und unser letztes Hinrundenspiel, bei einer Mannschaft auf Augenhöhe, schon zur Pause mit 6:0 und zum Ende mit 9:0 für uns entschieden. An diesem Tag hat dann alles geklappt.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Szafranski: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig Gesundheit und Frieden sind - da ist Fußball wirklich Nebensache. Aber wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, gibt es nichts Schöneres als an jeden verdammten Sonntag unser Hobby zu genießen. Über den Muff in der Kabine, die krumm abgekreideten Spielfelder bis hin zur Pilsette danach, denn die Kreisliga schreibt die schönsten Geschichten.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Szafranski: Schwierig, denn die besten Geschichten kann man nicht veröffentlichen. Bin ja schon so lange am Ball und die Zeit läuft weiter, so hat mit letztens in unserer Spielerapp ein Kicker das Training abgesagt mit der Begründung, dass er ins Kino geht. Aber eine der schöneren Geschichten ist zu gleich der größte Erfolg des Vereins. Zu diesem Zeitpunkt war ich Geschäftsführer der Fußballabteilung und 2. Vorsitzender im Verein. Ich verbrachte ein verlängertes Wochenende mit meiner Familie in Budjadingen am Wattenmeer. Eigentlich bis Montag, doch ich sagte Sonntag beim Frühstück “heute passiert großes, ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl!” Wir machten uns auf dem Heimweg und die Konstellation war ganz klar, ein Dreier gegen den großen FC Bocholt und wir sind drei Spieltage vor Saisonende Meister der Landesliga und steigen in die Oberliga auf.