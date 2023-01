PSV Wesel III hat die Erwartungen übertroffen FuPa-Wintercheck: Als Aufsteiger steht der PSV Wesel-Lackhausen III auf dem 5. Platz im Klassement.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal berichtet Co-Trainer Oliver Brucks von einer sehr erfolgreichen Hinserie, die der PSV Wesel-Lackhausen III als Aufsteiger gezeigt hat.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Oliver Brucks: Als Aufsteiger belegen wir aktuell den 5. Tabellenplatz in der Kreisliga B. Damit sind die Erwartungen voll erfüllt.

Gibt es Veränderungen im Team?

Brucks: Aktuell gibt es keine Veränderungen in der Mannschaft. Wir hoffen, dass unser langzeitverletzten Spieler Mizan Syed, Ben Sill und Tom Brucks zur Rückrunde wieder angreifen können.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Brucks: Ben Grütter und Fynn Flores, die aus der eigenen A-Jugend zu uns gestoßen sind, konnten sich super in die Mannschaft integrieren. Auch unsere Neuzugänge Mirko Marschall, Dario Floris, Felix Janssen und Marius Zimmermann spielen eine wichtige Rolle im Team.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Brucks: Aktuell läuft es so gut, dass mir alle Spieler positiv in Erinnerung bleiben.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Brucks: Beim Fußball geht es nicht um Leben und Tod, die Sache ist viel ernster. Nein Spaß beiseite, mir ist wichtig, dass die LaTerza-Familie (hier gehören nämlich alle dazu: Spieler, Fans und Sponsoren) so weiter macht wie bisher. Wenn das in 2023 auch so ist wie bisher, sind alle meine Fußball-Hoffnungen erfüllt.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Brucks: Im vergangenen Jahr fiel der 11.11. (Hoppeditz-Erwachen) auf einen unsere Trainingstage. Da diese Truppe so verrückt ist und auch gerne feiert, wurde kurzerhand beschlossen, das Training verkleidet zu absolvieren.