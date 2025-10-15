PSV Wesel II siegt in Unterzahl

In einem spannenden und nervenaufreibenden Kellerduell konnte der PSV Wesel II am Mittwochabend einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den SC Grün-Weiß Vardingholt einfahren. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Pielniok trotz Unterzahl große Moral und belohnte sich in der Nachspielzeit mit drei Punkten.

Die Gäste aus Vardingholt erwischten den besseren Start: Christopher Overkämping brachte sein Team in der 14. Minute nach einem Ballverlust des PSV im Aufbau mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 35. Minute nutzte Artur Block einen kapitalen Abwehrfehler der Gäste und glich zum 1:1 aus.

Nach der Pause erhöhte Henri Andreas Bothen in der 71. Minute auf 2:1 für Wesel – nach schöner Vorarbeit von Maximilian Brunner. Nur drei Minuten später wurde es turbulent: PSV-Keeper Jan Kleine-Besten sah nach einer Notbremse die Rote Karte (74.), den fälligen Strafstoß verwandelte Janis Felix Kieborz sicher zum 2:2-Ausgleich (78.).

Trotz Unterzahl gaben die Gastgeber nicht auf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf David Adenaya nach einer Ecke von Brunner zum umjubelten 3:2-Endstand, der den Hausherren den ersten Saisonsieg beschert.

Stimmen zum Spiel

Pielniok äußerte sich nach dem Spiel glücklich: „Es war ein nervenaufreibendes Spiel. Wir haben eine gute Moral bewiesen in Unterzahl und haben am Ende des Tages einen wichtigen Dreier im Tabellenkeller geholt. Ich bin absolut stolz mit meiner Mannschaft und zufrieden, dass es endlich mit einem Sieg geklappt hat und wir jetzt seit zwei Spielen mal ohne Niederlage sind. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, ein gemütliches Bierchen zu trinken und dann mit diesem Kampfgeist in das kommende schwere Spiel gegen DJK Rhede zu gehen.“

Gäste Trainer Kim Weidig äußerte sich enttäuscht: „Ein Sieg für meine Mannschaft wäre verdient gewesen. Aber wenn man das leere Tor nicht trifft oder das Zweikampfverhalten in der Schlussphase nicht annimmt, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Dass dann so ein Tor in der Nachspielzeit so ein Spiel entscheidet, ist natürlich extrem bitter und tut weh.“

Torhüter Kleine-Besten atmete mit dem Schlusspfiff vom Unparteiischen tief durch. „Meine Aktion war in der Situation ein Bärendienst für die Mannschaft. Am Ende bin ich aber froh, dass die Jungs das wieder gut gemacht haben und den Sieg geholt haben“, sagte der Keeper mit einem Lächeln.