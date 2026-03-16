PSV Wesel II schockt Suderwick, Rheingold jubelt nach 0:2

Cem Altun traf doppelt. – Foto: www.vfb-rheingold-07.com

Der Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt bot starke Einzelauftritte und mehrere überraschende Ergebnisse. Während Tabellenführer DJK Rhede seine Dominanz erneut unter Beweis stellte, gelang PSV Wesel II beim Spitzenteam GSV Viktoria Suderwick ein unerwarteter Auswärtssieg. Auch VfB Rheingold Emmerich zeigte große Moral und drehte nach frühem Rückstand die Partie in Krechting.

Tabellenführer DJK Rhede ließ gegen SV Bislich nichts anbrennen. Bereits nach zwei Minuten brachte Rene Groes die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marco Moscheik, der nach dem Seitenwechsel sogar noch einmal traf und damit früh für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Groes mit seinem zweiten Treffer des Tages. Rhede bleibt damit weiterhin souverän an der Tabellenspitze.

Eine kleine Überraschung gelang SV Emmerich-Vrasselt beim TuB Bocholt. In einer lange offenen Partie erzielte Tuncay Nokta kurz vor der Pause das Tor des Tages. Trotz einiger Bemühungen fand Bocholt anschließend keinen Weg mehr an der kompakten Defensive der Gäste vorbei.

Ein echtes Comeback zeigte VfB Rheingold Emmerich beim SV Krechting. Die Gastgeber lagen durch Treffer von Lars Teriete und Philipp Rensing bereits mit 2:0 vorne. Doch nach der Pause drehte Emmerich auf: Cem Altun leitete die Aufholjagd ein, ehe Avni Sherifi nur wenige Minuten später ausglich. Der überragende Altun sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer für die komplette Wende und den 3:2-Auswärtssieg von Emmerich, das Rang zwei behauptet.

Ein dramatisches Finish erlebten die Zuschauer beim 3:2-Erfolg von TV Voerde gegen SV Spellen. Die Gäste gingen zunächst durch Marco Launag in Führung und schienen nach dem Treffer von Leroy Badu sogar auf Siegkurs zu sein. Doch Voerde schlug spät zurück: Umut Akin Mengünogul glich zunächst aus und avancierte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer endgültig zum Matchwinner. Kurz zuvor hatte bereits Altian Bajramovic den Ausgleich erzielt.

Die größte Überraschung des Spieltags gelang PSV Wesel II beim GSV Viktoria Suderwick. Zwar brachte Tom Boland die Gastgeber zunächst in Führung, doch noch vor der Pause drehten Viktor Sawatzki und Niklas Hückelkempken die Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Amel Durakovic sogar auf 3:1. Suderwick kam durch Luis Schottek noch einmal heran, doch der Außenseiter verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff. PSV Wesel II feierte einen großen Coup im Abstiegskampf.

Eine entscheidende Szene gab es bereits vor der Pause: Malte Eimers hatte die große Chance zur Führung für SV Brünen, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Paul te Baay, der stark reagierte. In einer insgesamt engen Partie nutzte TuS Haffen-Mehr schließlich seine Gelegenheit: Florian Dominik Hartl traf in der 64. Minute zum entscheidenden 1:0 und sicherte seinem Team drei Punkte.