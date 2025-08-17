Enttäuschender Saisonstart für die Landesliga-Reserve – Foto: FuPa

PSV Wesel II mit schwacher Vorstellung gegen Olympia Bocholt

Den Start in die neue Saison hat die zweite Mannschaft des PSV Wesel in den Sand gesetzt. Beim 1:3 auf heimischer Anlage gegen den FC Olympia Bocholt erwischte die Mannschaft einen gebrauchten Tag. Nach guter Anfangsphase verlor das Team zunehmend den Faden.

Ein gebrauchter Tag für die zweite Mannschaft des PSV Wesel. Schon früh im Spiel boten sich zwei klare Chancen zur Führung – doch die wurden leichtfertig vergeben. Hätte man diese Möglichkeiten genutzt, wäre das Spiel womöglich in eine andere Richtung gelaufen. Stattdessen ließ die Mannschaft zunehmend den Kopf hängen und beschäftigte sich mehr mit den Entscheidungen des Schiedsrichters als mit dem eigentlichen Spiel.

Olympia mit Köpfchen Olympia nutzte das clever aus. Mit bissigem Zweikampfverhalten, schnellem Umschalten und langen Bällen setzten sie den PSV immer wieder unter Druck. Besonders gefährlich wurden sie bei Standardsituationen, bei denen die PSV-Abwehr mehrfach ins Schwimmen geriet.