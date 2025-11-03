PSV Wesel dreht Partie in Hamborn

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gastgeber in der 62. Minute durch Rashad Ouro-Akpo mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Weseler ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Luis Jakob Blaswich traf nur drei Minuten später zum Ausgleich (65.), ehe Felix Gehrmann in der 73. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte.

PSV-Coach Björn Assfelder zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert und sagte: „Die Punkte nimmt man heute gerne mit. Es war ein sehr schwieriges Spiel, ziemlich luftbetonte Angelegenheit mit vielen intensiven Zweikämpfe und langen Bällen. Beide Teams haben schnell den Weg nach vorne gesucht. Es war kein schönes Fußballspiel, aber sehr offen. Hamborn hatte die besseren Chancen, doch ich habe in der Halbzeit direkt festgehalten wer den ersten Fehler macht, verliert das Spiel. So sah es dann auch kurz aus. Nur nach dem 1:0 kam für uns rechtzeitig der Weckruf, und wir haben direkt aus zwei Möglichkeiten zwei Tore gemacht. Ich bin zufrieden über den Sieg auf dem Hamborner Kunstrasenplatz und über die aktuelle Form des Teams.“