PSV verliert mit Küffner, Möller und Drauschke geniales Trio von Olaf Wegerich · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

Til Küffner vom PSV ist auch wegen seiner Standards gefürchtet. – Foto: Olaf Wegerich

eim Flens-Oberligisten PSV Neumünster wurden zum Saisonende mit Nils Drauschke, Til Küffner, Tim Möller, Mo Mahmud, Tim Jansa, Youssef Bouzoumita, Russel Khadi, Ahmad Bello und Geart Latifi insgesamt neun Spieler verabschiedet.

Ebenso das letzte Mal im Einsatz für den PSV war die langjährige Physiotherapeutin Susanne Möller.

eim Flens-Oberligisten PSV Neumünster wurden zum Saisonende mit Nils Drauschke, Til Küffner, Tim Möller, Mo Mahmud, Tim Jansa, Youssef Bouzoumita, Russel Khadi, Ahmad Bello und Geart Latifi insgesamt neun Spieler verabschiedet.

Ebenso das letzte Mal im Einsatz für den PSV war die langjährige Physiotherapeutin Susanne Möller.

Til Küffner. – Foto: Sabrina Szya

Til Küffner:

„Til ist ein enorm flexibler Spieler. Ich glaube, dass er alleine in dieser Saison auf 4–5 Positionen gespielt hat und somit durch seine Flexibilität einen großen Wert für die Mannschaft hatte. Til ist technisch sehr sauber und hat seine Stärken mit dem Ball am Fuß, ist sich aber auch nicht zu schade, für die Mannschaft zu arbeiten. In der Kabine war er immer ein Spieler, der hoch angesehen war und enorm wichtig für das Klima in der Truppe, weil er eine sehr positive, ansteckende Art an sich hat.“

Tim Möller:

„Mölli hatte seine außergewöhnliche Qualität im offensiven 1 gegen 1. Durch sein Tempo und seinen Körper konnte er immer aus dem Nichts heraus etwas kreieren und hat für uns Spiele ganz häufig aus dem Nichts heraus geöffnet, weil er sich über seine rechte Seite gut durchgesetzt hat. Das war eine Qualität, die absolutes Top-Oberliganiveau hatte. Ähnlich wie Til war auch Mölli menschlich eine absolute Bereicherung für das Team und den Verein.“

Tim Möller. – Foto: Sabrina Szya

Drauschke seit fünf Jahren beim PSV Nils Drauschke kam vor fünf Jahren zum PSV. Auch er spielte in der U17 und U19 für Holstein Kiel und hatte danach Stationen bei der SpVg Eidertal Molfsee und dem TSV Klausdorf, ehe er vom TSV Altenholz an die Stettiner Straße wechselte. In 111 Oberligaspielen erzielte Drauschke 38 Treffer für den PSV. Zu den Vorzügen von Drauschke sagte Buthmann:

„Nils war in den letzten Jahren ein absoluter Eckpfeiler in unserer Mannschaft. Er hat unserem Spiel auf ganz vielen Ebenen sehr gut getan und unsere Spielweise maßgeblich mitgeprägt. Nils ist in den letzten Jahren zu einem absoluten Anführer in der Mannschaft geworden, der sich und seine Mitspieler immer positiv gepusht hat. Außerdem ist er einer der wenigen Spieler, die auf unzähligen Positionen höchstes Oberliganiveau abrufen konnten. Lediglich im Padelcourt hat er, vor allem gegen mich, häufig alt ausgesehen.“

Nils Drauschke. – Foto: Sabrina Szya