PSV verliert erneut – verdiente 0:2-Niederlage in Kaltenkirchen

Nach einer Balleroberung ging es blitzschnell: Finn Rerup passte in den Lauf von Luis Eising, und der bediente den einlaufenden Jan Zimmermann (12.), der völlig unbedrängt zum 1:0-Führungstreffer einschieben konnte.

Die Gastgeber, bei denen es bis auf Malte Pietsch nach seinem Bänderriss vor knapp fünf Wochen keine gravierenden Ausfälle gab, erwischten vor eigenem Publikum in einer ansehnlichen Oberligapartie vor knapp 120 Zuschauern im Marschweg-Stadion den besseren Start.

Die Kaltenkirchener TS hingegen bestätigt ihren Aufwärtstrend und konnte aus den letzten fünf Spielen unter Trainer Martin Genz zehn Punkte einfahren. Als Tabellenzehnter hat sich der Aufsteiger bereits einen Puffer von fünf Punkten zum ersten Abstiegsplatz, der derzeit vom TUS Rotenhof belegt wird, erarbeitet.

Körtzinger vereitelt weiteren Gegentreffer

Wenig später hätte die Partie schon zugunsten der Gastgeber entschieden sein können, doch Torhüter Tilman Körtzinger verhinderte aus gut acht Metern mit einer starken Parade einen weiteren Treffer von Jan Zimmermann.

Der PSV agierte trotz einiger Umstellungen zunächst gefällig mit viel Ballbesitz, schaffte es aber – wie in den letzten Spielen – nur äußerst selten, sich zwingende Torchancen zu erspielen.

Timo Barendt erfolgreich geblockt

Lediglich einmal war Timo Barendt durchgebrochen, doch seine Doppelchance konnte von den aufopferungsvoll verteidigenden Gastgebern jeweils erfolgreich geblockt werden. Eine weitere gute Gelegenheit bot sich Meiko Werner, doch sein Schuss aus gut 16 Metern verfehlte knapp das Tor.

Soder und Spreitzer scheitern an Körtzinger

Die tief stehenden Gastgeber hatten ihrerseits durch Marten Soder und Max Spreitzer gute Möglichkeiten, doch PSV-Torhüter Tilman Körtzinger, der eine starke Saison spielt, erwies sich erneut als sicherer Rückhalt.

Tom Marquardt mit Kreislaufproblemen raus

Bei den Gästen musste Tom Marquardt in der Halbzeit mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden. Für ihn kam Grady Zinkondo.

Treffer von Timo Gennrich bringt der KTS den Sieg

Nach dem Seitenwechsel bekamen die geduldig spielenden und auf ihre Chance lauernden, nun deutlich forscher agierenden Gastgeber immer mehr Kontrolle über das Spiel und konnten durch Timo Gennrich (65.) im Anschluss an einen Einwurf mit einem Schuss in das lange Eck den so wichtigen zweiten Treffer nachlegen.

Wenig später hatte der eingewechselte Mika Gutowsky die Gelegenheit, mit dem dritten Treffer alles klarzumachen, doch erneut konnte Tilman Körtzinger seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand bewahren. Trotz aller Bemühungen versprühten die Gäste auch nach dem Rückstand kaum Torgefahr. So blieb es bei dem letztlich nicht unverdienten 2:0-Erfolg für die Gastgeber.

Stimmen zum Spiel

Trainer Martin Genz (Kaltenkirchener TS): „Unsere Heimbilanz aus den letzten Spielen ist gefällig. Das war ein hart erkämpfter Sieg, bei dem wir wieder an das Maximum gehen mussten. Der PSV hatte zwar viel Ballbesitz, aber insgesamt waren wir die aktivere Mannschaft. Trotz der zuletzt guten Ergebnisse ist unser Blick weiter nach unten gerichtet. Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern auf die persönliche Entwicklung und wollen das mit Leistung untermauern.“

Trainer Nils Voß (PSV Neumünster): „Das, was wir heute gezeigt haben, war nicht unser Anspruch. Davon sind wir weit entfernt. Das hat viele Gründe und war unwürdig für ein Oberligaspiel. Wir hatten nur neun fitte Spieler, da müssen wir uns nicht wundern. Es fehlt an vielen Dingen – Urlauber, Kranke und verletzte Spieler. Da kommt einiges zusammen. Tom Marquardt musste zur Halbzeit raus mit Kreislaufproblemen. Das ist der Wahnsinn. Die elf auf dem Platz müssen gut genug sein, ein Spiel zu gewinnen. Momentan haben wir mehrere Spieler, die auf für sie ungewohnten Positionen spielen müssen. Das ist für unsere Abläufe nicht förderlich. Im Defensivverhalten waren wir auch zu löchrig. Aber alle, die heute auf dem Platz waren, haben sich reingeschmissen und nicht hängen gelassen. Nächste Woche geht es wieder aufwärts. Da erwarten wir einige Rückkehrer.“

Kaltenkirchener TS: Adler – Güvenir, Jensen, Sebastian Böttcher, Eising – Zimmermann (79. Pluche), Arne Böttcher (62. Jeschke) – Soder, Rerup (71. Gutowsky), Gennrich (81. Lenz) – Spreitzer.

Trainer: Martin Genz.

PSV Neumünster: Körtzinger – Marquardt (46. Zinkondo), Latifi, Werner, Eberhardt – Küffner, Assameur – Barendt, Möller, Tiedemann – Bouzoumita (90. Pfennig).

Schiedsrichter: Hendrik Plambeck (VfL Vorwerk Lübeck).

Assistenten: Kjell-Oke Schneider, Ralf Christ.

Zuschauer: 120 in Kaltenkirchen.

Tore: 1:0 Jan Zimmermann (12.), 2:0 Timo Gennrich (65.).