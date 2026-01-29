PSV Union Neumünster verstärkt Defensive mit Mohammed Mahmud von Red · Gestern, 23:24 Uhr · 0 Leser

Mohammed Mahmud (TSV Klausdorf) am Ball gegen Tim Asmussen (TSV Friedrichsberg). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der PSV Union Neumünster hat in der Winterpause personell nachgelegt und verstärkt seine Defensive mit Mohammed Mahmud. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum PSV und soll in der Rückrunde zusätzliche Stabilität in die Abwehr bringen.

Mit Mohammed „Mo“ Mahmud gewinnt der PSV einen Spieler, der bereits über Oberligaerfahrung verfügt und in den vergangenen Jahren bei mehreren ambitionierten Vereinen seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Über die Stationen Sportvereinigung Eidertal Molfsee, FC Kilia Kiel, Inter Türkspor Kiel und VfR Neumünster führte sein Weg zum TSV Klausdorf, wo er in den letzten eineinhalb Jahren eine zentrale Rolle im Defensivverbund einnahm.

Mohammed Mahmud, hier für Inter Türkspor Kiel aktiv. – Foto: Ismail Yesilyurt

Insbesondere seine Zweikampfstärke, seine Präsenz in der Defensive sowie seine Mentalität machten Mahmud in Klausdorf zu einem wichtigen Faktor und weckten das Interesse des PSV Union Neumünster. Als sich in der Winterpause die Möglichkeit eines Wechsels ergab, fanden beide Seiten schnell zueinander.