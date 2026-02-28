PSV NMS bekommt mit Tobias Fölster mehr als nur geballte Erfahrung Der PSV Union Neumünster bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Tobias Fölster (32) verstärkt künftig die Defensive des PSV. Ein Innenverteidiger, der als Führungsperson auch vorangeht. von Ismail Yesilyurt · Heute, 02:23 Uhr · 0 Leser

Tobias Foelster (PSV Neumünster). – Foto: PSV Neumünster

Der PSV Union Neumünster bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Tobias Fölster (32) verstärkt ab Sommer 2026 die Defensive des PSV. Ein Innenverteidiger, der als Führungsperson auch vorangeht.

Ein Abwehrchef mit Profil Fölster bringt die Vita eines Spielers mit, der höherklassig aktiv war. Stationen beim SC Weiche Flensburg 08 und beim TSV Havelse führten ihn bis in die Regionalliga Nord. Insgesamt kommt der 1,90 Meter große Innenverteidiger auf über 120 Einsätze in der Regionalliga, dazu zahlreiche Partien in Ober- und Landesliga. In seiner Laufbahn sammelte er mehr als 250 Pflichtspiele im Herrenbereich, erzielte dabei über 20 Tore, viele davon nach Standardsituationen. Ein zusätzlicher Beleg für seine Kopfballstärke, die sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzt. Zuletzt lief Fölster für die SpVg Eidertal Molfsee in der Landesliga Schleswig auf. Auch dort zeigte sich seine Konstanz: In der vergangenen Saison absolvierte er nahezu jede Partie über die volle Distanz und gehörte zu den zweikampfstärksten Verteidigern der Liga.

Seine fußballerische Grundausbildung erhielt der gebürtige Kieler in der U17 von Holstein Kiel, ehe er im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 die nächsten Schritte machte. Als Kapitän des TSV Havelse führte Fölster die Niedersachsen im Sommer 2021 in die 3. Liga. Dem Abwehrspieler gelang sogar im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Schweinfurt der 1:0-Siegtreffer. Stimmen zur Verpflichtung PSV-Trainer Dennis Buthmann erklärt: „Über die Verpflichtung von Tobi Fölster sind wir sehr glücklich. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit einer solchen Qualität und Vita zum PSV lotsen konnten. Tobi soll unsere Abwehr nicht nur sportlich stabilisieren, sondern auch als Leader vorangehen und die jungen Spieler an seiner Erfahrung teilhaben lassen.