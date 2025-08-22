Wird Tim Möller wieder für viel Torgefahr über die Außenpositionen sorgen? – Foto: Olaf Wegerich

PSV Neumünster will seinen Heimnimbus wahren Am 5. Spieltag erwarten die Polizisten den TuS Rotenhof Verlinkte Inhalte OL Schleswig-Holstein Rotenhof PSV Neumüns.

Der PSV Neumünster möchte auch im dritten Heimspiel der Saison gegen den TuS Rotenhof seinen Heimnimbus wahren und den guten 5. Platz in der Flens-Oberliga verteidigen. Im Kreispokal konnte unter der Woche nach einer souveränen Leistung auswärts durch ein 5:1 beim Verbandsligisten Preetzer TSV das Viertelfinale erreicht werden. Gegner wird dann mit dem SV Bönebüttel-Husberg der Tabellenführer der Kreisliga Holstein sein.

Ähnlich erfolgreich war der TuS Rotenhof im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde. Die Mannschaft von Trainer Henning Knuth konnte den Kreisligisten FC Nord-Kickers deutlich mit 6:1 bezwingen und steht ebenfalls im Viertelfinale. Dort wartet im noch zu terminierenden Viertelfinale mit dem Auswärtsspiel beim Oberligakontrahenten und Titelverteidiger MTSV Hohenwestedt aber eine knifflige Aufgabe auf die Rendsburger.

Florian Kuklinski (Rotenhof) im harten Zweikampf. – Foto: Olaf Wegerich

Statement von Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV Neumünster:

„Rotenhof hat mit Henning Knuth einen sehr guten Trainer dazubekommen. Man erkennt, dass sie sich weiterentwickelt haben. Sie sind sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball flexibler geworden, und es sind klare Abläufe zu erkennen. Die beiden Unentschieden gegen Eichede und Kilia haben dies unterstrichen. Daher sind wir uns bewusst, dass Rotenhof eine große Herausforderung wird, die uns alles abverlangen wird.“

Statement von Trainer Henning Knuth vom TuS Rotenhof:

„Der PSV Neumünster hat sich in den letzten Jahren schon beeindruckend entwickelt. Sie verfügen über eine gute Spielanlage und haben ein gutes Gefühl, wann welche Räume zu besetzen sind. Zusätzlich haben sie viel individuelle Qualität auf dem Platz und ein gutes Trainertrio an der Seite. Ich erwarte einen starken Gegner. Trotzdem wird auch in diesem Spiel wieder was möglich sein. Und dafür werden wir alles reinhauen.“

Trainer Henning Knuth (TuS Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Drei Ausfälle auf beiden Seiten