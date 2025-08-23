Doppeltorschütze Jesper Tiedemann (PSV neumünster) gegen Justin Engemann (li.) und Felix Knuth (TuS Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

PSV Neumünster mit souveränem 4:0-Heimerfolg gegen Rotenhof Nils Drauschke mit Doppelpack Verlinkte Inhalte OL Schleswig-Holstein Rotenhof PSV Neumüns.

Klare Sache in Neumünster: Deutlich mit 4:0 (2:0) konnte der PSV sein Heimspiel in der Flens-Oberliga gegen den TuS Rotenhof gewinnen.

Die knapp 300 Zuschauer auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße erlebten dabei eine relativ ausgeglichene erste Hälfte, die der PSV mit einer optimalen Chancenausbeute dennoch zu zwei Treffern durch Nils Drauschke (18.) und Jesper Tiedemann (45.+2) mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff nutzte. Im zweiten Durchgang konnten die nun deutlich überlegenen Gastgeber noch zwei Treffer durch Timo Barendt (53.) und erneut Jesper Tiedemann (90.+4) nachlegen. Der PSV hat damit zumindest bis zum morgigen Sonntag den Sprung auf den 2. Platz geschafft, könnte aber vom SV Todesfelde und dem SV Eichede noch überholt werden. Der TuS Rotenhof rutscht nach der zweiten Saisonniederlage auf den 11. Platz. Bei besten äußeren Bedingungen erlebten die Zuschauer bereits in den Anfangsminuten ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Henning Knuth sehr mutig begann. Nach einem schönen Diagonalball vom sehr auffälligen Cedric Nielsen kam Felix Struck (5.) im Strafraum zum Abschluss, doch sein Versuch war zu hoch angesetzt.

Felix Struck (Rotenhof) gegen Nils Drauschke (li.) und Paul Eberhardt (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Drauschke trifft nach Chipball von Barendt Nach einem gefühlvollen Chipball mit dem Außenrist von Kapitän Timo Barendt in den Lauf von Nils Drauschke (18.), der mit einem ebenso gefühlvollen Lupfer Justin Sörensen überlistete, gingen die Gastgeber früh in Führung und bekamen dadurch immer mehr Sicherheit in ihren Aktionen.

Sörensen entschärft Freistoß von Drauschke Nach einem raffiniert getretenen Freistoß von Nils Drauschke (32.) aus halbrechter Position hätten die Gastgeber schnell einen zweiten Treffer nachlegen können, doch Justin Sörensen konnte den Ball mit einer tückischen Flugkurve zur Seite abwehren. Die nächste gute Gelegenheit in einem munteren Spiel hatten die Gäste durch Cedric Nielsen (35.), aber PSV-Abwehrspieler Geart Latifi konnte den Torschuss des Ex-Schleswigers blocken.

Mats Henke (Rotenhof) gegen Grady Zinkondo (li) und Tom Zarpe (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Kurz vor der Pause kam der PSV dann noch einmal gefährlich über die rechte Seite mit Timo Barendt, doch an dessen flacher Hereingabe rutschte Marvin Ehlert knapp vorbei. Der Nachschuss von Jesper Tiedemann konnte geblockt werden. Werner legt auf für Tiedemann beim zweiten Treffer Rotenhof, das im ersten Durchgang bis dahin sehr gut mitgehalten hatte und phasenweise sogar auf Augenhöhe mit dem PSV war, bekam den Ball aber nicht entscheidend geklärt. Wieder setzte Meiko Werner energisch nach und legte quer auf den mitlaufenden Jesper Tiedemann (45.+2), der auf wenigen Metern überlegt ins kurze Eck zum 2:0 für die Gastgeber traf. Nach der Pause erlebten die zahlreichen Zuschauer dann ein komplett anderes Spiel, das nun klar vom PSV dominiert wurde. Rotenhof sah sich nun komplett in die Defensive gedrängt und schaffte es nur noch äußerst selten, für Entlastung zu sorgen. Nohns mit perfekter Hereingabe für Barendt Eine schöne Hereingabe von Luca Nohns, über den viele Angriffe von der rechten Seite liefen, fand mit dem einlaufenden Timo Barendt (53.) den perfekten Abnehmer, der mit einem Kopfballtreffer aus Nahdistanz zum 3:0 erhöhte. Der PSV hatte nun viel Spielkontrolle und ließ Ball und Gegner laufen. Tiedemann trifft nach Vorarbeit von Möller zum Endstand Für den Schlusspunkt in einer in der zweiten Halbzeit sehr einseitigen Partie sorgte Jesper Tiedemann in der Nachspielzeit, als er eine flache Hereingabe von Tim Möller trotz Bedrängnis zum 4:0-Endstand über die Linie drückte.

Timo Barendt trifft per Kopfball zum 3-0 für den PSV. – Foto: Olaf Wegerich