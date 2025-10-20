PSV Neumünster im Halbfinale nach 7:0 gegen Bönebüttel-Husberg

Bereits zur Halbzeit war das einseitige Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz im städtischen Stadion aufgrund einer nicht ausreichenden Flutlichtanlage beim Kreisligisten ausgetragen werden musste, entschieden. Im Halbfinale, das am 30. April des kommenden Jahres ausgetragen wird, trifft der PSV nun auswärts auf die SG Dersau/Kalübbe. Bereits einen Tag zuvor bestreiten die beiden Verbandsligisten SV Wasbek und der TuS Nortorf das zweite Halbfinale.

Zum Pokalspiel äußerte sich PSV-Trainer Dennis Buthmann wie folgt: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben den Ball und Gegner laufen lassen, mit wenigen Kontakten gespielt und sind verdient mit 5:0 in Führung gegangen. Wir hätten sogar ein bis zwei Tore mehr schießen müssen. In der zweiten Halbzeit hat jeder Spieler den Ball etwas zu lange am Fuß gehalten, wodurch wir Husberg besser in die Zweikämpfe haben kommen lassen. Wir hatten mit Marc Barck und Timon Pfennig lediglich zwei Aushilfsspieler auf der Bank und sind froh, dass sich keiner verletzt hat und wir in die nächste Runde eingezogen sind.“

Tore: 0:1 Timo Barendt (9.), 0:2 Ayoub Assameur (21.), 0:3 Til Küffner (26.), 0:4 Youssef Bouzoumita (30.), 0:5 Til Küffner (35.), 0:6 Timo Barendt (65.), 0:7 Timon Pfennig (89., Elfmeter).