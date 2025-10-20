PSV Neumünster im Halbfinale nach 7:0 gegen Bönebüttel-Husberg

Der PSV Neumünster hat das Halbfinale im Kreispokal Holstein erreicht. In der Viertelfinalbegegnung bei der SV Bönebüttel-Husberg konnte sich der Flens-Oberligist beim ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga Holstein auch in der Höhe verdient dank einer konzentrierten Leistung mit 7:0 (5:0) durchsetzen.
Bereits zur Halbzeit war das einseitige Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz im städtischen Stadion aufgrund einer nicht ausreichenden Flutlichtanlage beim Kreisligisten ausgetragen werden musste, entschieden. Im Halbfinale, das am 30. April des kommenden Jahres ausgetragen wird, trifft der PSV nun auswärts auf die SG Dersau/Kalübbe. Bereits einen Tag zuvor bestreiten die beiden Verbandsligisten SV Wasbek und der TuS Nortorf das zweite Halbfinale.
Tore: 0:1 Timo Barendt (9.), 0:2 Ayoub Assameur (21.), 0:3 Til Küffner (26.), 0:4 Youssef Bouzoumita (30.), 0:5 Til Küffner (35.), 0:6 Timo Barendt (65.), 0:7 Timon Pfennig (89., Elfmeter).