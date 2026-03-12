PSV Neumünster erwartet den Tabellendritten SV Eichede

Am kommenden Samstag um 14.00 Uhr bestreitet der PSV Neumünster auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße in der Flens-Oberliga erneut ein Heimspiel. Wieder ist der Gegner mit dem SV Eichede ein absolutes Spitzenteam, das derzeit den 3. Platz belegt. Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, mussten die Stormarner am letzten Sonntag bei der überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen den MTSV Hohenwestedt auf schmerzhafte Art und Weise erfahren.
Auch der derzeit wenig konstante PSV musste am Samstag an der Stettiner Straße gegen den amtierenden Meister FC Kilia Kiel eine bittere 0:2-Heimniederlage hinnehmen und ist weiterhin auf der Suche nach Stabilität. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Mannschaft vom Trainerduo Nils Voss und Dennis Buthmann durch die Ausfälle von sechs Stammspielern personell arg gebeutelt war.
Aber Coach Dennis Buthmann ist weit davon entfernt, die aktuelle Situation schönzureden. „Ich glaube, dass der eigene Anspruch für alle in unserem Team Ansporn genug sein sollte. Wir stehen zurecht dort, wo wir aktuell stehen, weil wir in vielen Niederlagen kräftig mitgeholfen haben.“
Ein Blick auf die Tabelle sagt viel. Aktuell liegen die Polizisten im Klassement zehn Zähler hinter den „Bravehearts“. Das sah noch am 9. Spieltag ganz anders aus. Da trennte beide Mannschaften nur ein Zähler und der PSV bekleidete hinter dem Topteam aus Stormarn den 2. Platz. Was für den PSV spricht, ist die starke Serie gegen den SV Eichede. Von den letzten acht Begegnungen – darunter vier Siege und vier Remis – ging keine verloren.
Zum Spiel am Wochenende äußerte sich Paul Kujawski, der Trainer vom SV Eichede, wie folgt: „Wir erwarten am Samstag eine schwere Aufgabe in Neumünster. Der PSV ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und gerade zu Hause ein unangenehmer Gegner sein kann. Die Duelle in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Spiele zwischen uns meist sehr eng und intensiv sind – darauf stellen wir uns auch diesmal ein.“
Dennoch kann und darf der zum Saisonende scheidende Coach der Stormarner mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. „Unsere Leistungen in dieser Saison sind insgesamt sehr konstant, wir sind eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. In den vergangenen beiden Spielen haben wir aber auch gesehen, dass Kleinigkeiten entscheiden können. Gegen Kilia haben wir zuletzt Unentschieden gespielt und am vergangenen Wochenende gegen Hohenwestedt erst unsere zweite Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Deshalb wissen wir, woran wir arbeiten müssen.
Wir wollen im Offensivspiel wieder zielstrebiger werden, uns klarere Chancen erarbeiten und die Möglichkeiten, die wir bekommen, konsequenter nutzen. Gleichzeitig wird es wichtig sein, dass wir mutig auftreten, mit viel Leidenschaft spielen und defensiv wieder sehr konzentriert arbeiten.
In der Trainingswoche hatten wir leider eine kleine Krankheitswelle im Team, sodass einige Spieler zeitweise angeschlagen waren. Wir hoffen, dass bis Samstag möglichst viele wieder fit werden.“
Zur Personalsituation sagte Kujawski: „Sicher ausfallen werden Koglin, Fazlija, Ehlers und Soltani. Unabhängig davon freuen wir uns auf die Partie in Neumünster und wollen dort als Mannschaft eine starke Leistung zeigen.“
Auch die Gastgeber müssen weiterhin auf einige wichtige Akteure verzichten. „Die personelle Situation ist weiterhin nicht gut. Wir mussten gegen Kilia sechs Spieler ersetzen, die grundsätzlich zum Stammpersonal gehören. Lediglich Grady Zinkondo und Calvin Ehlert könnten am Wochenende zurückkehren“, bestätigte PSV-Coach Dennis Buthmann.