PSV Neumünster erwartet den Tabellendritten SV Eichede

Einsatz fraglich - Von Grady Zinkondo (PSV Neumünster), hier gegen den zukünftigen Mitspieler Tobias Foelster (in blau, SpVg Eidertal Molfsee). – Foto: Ismail Yesilyurt

Am kommenden Samstag um 14.00 Uhr bestreitet der PSV Neumünster auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße in der Flens-Oberliga erneut ein Heimspiel. Wieder ist der Gegner mit dem SV Eichede ein absolutes Spitzenteam, das derzeit den 3. Platz belegt. Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, mussten die Stormarner am letzten Sonntag bei der überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen den MTSV Hohenwestedt auf schmerzhafte Art und Weise erfahren.

Viele PSV-Ausfälle nagen an der Stabilität Auch der derzeit wenig konstante PSV musste am Samstag an der Stettiner Straße gegen den amtierenden Meister FC Kilia Kiel eine bittere 0:2-Heimniederlage hinnehmen und ist weiterhin auf der Suche nach Stabilität. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Mannschaft vom Trainerduo Nils Voss und Dennis Buthmann durch die Ausfälle von sechs Stammspielern personell arg gebeutelt war.

Aber Coach Dennis Buthmann ist weit davon entfernt, die aktuelle Situation schönzureden. „Ich glaube, dass der eigene Anspruch für alle in unserem Team Ansporn genug sein sollte. Wir stehen zurecht dort, wo wir aktuell stehen, weil wir in vielen Niederlagen kräftig mitgeholfen haben.“ Blick auf die Tabelle Ein Blick auf die Tabelle sagt viel. Aktuell liegen die Polizisten im Klassement zehn Zähler hinter den „Bravehearts“. Das sah noch am 9. Spieltag ganz anders aus. Da trennte beide Mannschaften nur ein Zähler und der PSV bekleidete hinter dem Topteam aus Stormarn den 2. Platz. Was für den PSV spricht, ist die starke Serie gegen den SV Eichede. Von den letzten acht Begegnungen – darunter vier Siege und vier Remis – ging keine verloren. Eichede erwartet schwere Aufgabe Zum Spiel am Wochenende äußerte sich Paul Kujawski, der Trainer vom SV Eichede, wie folgt: „Wir erwarten am Samstag eine schwere Aufgabe in Neumünster. Der PSV ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und gerade zu Hause ein unangenehmer Gegner sein kann. Die Duelle in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Spiele zwischen uns meist sehr eng und intensiv sind – darauf stellen wir uns auch diesmal ein.“

Chefcoach Paul Kujawski ist beim SV Eichede groß geworden und möchte bei seiner Abschiedstour wieder eine gute Platzierung. – Foto: SV Eichede