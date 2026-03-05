PSV Neumünster empfängt Meister FC Kilia Kiel von Olaf Wegerich · Gestern, 23:08 Uhr · 0 Leser

Aus dem Hinspiel - Marvin Müller (Kilia Kiel) in den Fängen von Grady Zinkondo (PSV Neumünster). – Foto: © 2025 Ismail Yesilyurt

Am kommenden Samstag um 14.00 Uhr empfängt der Vorjahresdritte PSV Neumünster auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße den amtierenden Meister FC Kilia Kiel. Für beide Mannschaften läuft es in dieser Saison sportlich nicht ganz nach Wunsch. Während Kilia – das in der Vorsaison noch ungeschlagen Meister wurde – in dieser Spielzeit bereits sechs Niederlagen einstecken musste und mit 18 Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Todesfelde die Titelverteidigung längst ad acta legen musste, läuft es auch für die Ordnungshüter nach einem personellen Umbruch zum Ende der letzten Saison noch lange nicht richtig rund.

Nach dem hart erkämpften 3:2-Auswärtserfolg – durch einen diskutablen Strafstoß in der Nachspielzeit – beim TuS Rotenhof hat die Mannschaft vom Trainerduo Nils Voss und Dennis Buthmann zumindest den Anschluss an das Verfolgerfeld wiederhergestellt und könnte bei einem weiteren Sieg den FC Kilia Kiel in der Tabelle überflügeln und näher an die Spitzengruppe heranrücken.

Erinnerungen an das Hinspiel Doch das ist leichter gesagt als getan, auch wenn die Ordnungshüter im Hinspiel beim 3:3 am Hasseldieksdammer Weg einen Drei-Tore-Rückstand aufholen konnten und einen Zähler entführten. Ein Spiel, das Kilia-Trainer Nicola Soranno, der einst selbst für den PSV die Fußballstiefel schnürte, noch immer in unschöner Erinnerung hat.

„Nach dem Spiel waren wir unfassbar enttäuscht, weil wir fast über das gesamte Spiel ein sehr gutes Spiel gemacht haben, allerdings hinten raus völlig wild wurden. Ich habe selten so ein Spiel erlebt, das im Endeffekt – auch vom Ergebnis her – grundsätzlich so unverdient war. Auch wenn der PSV aufgrund der letzten Minuten das verdient hat. Ich glaube, alles andere als ein Sieg wäre in dem Spiel nicht gut gewesen. Aber es ist, wie es ist.“ Kilia sieht sich auf gutem Weg Doch nun werden die Karten neu gemischt, und Kilia stehen zu dem richtungsweisenden Spiel auch alle Akteure zur Verfügung. Obwohl die Landeshauptstädter in den beiden ersten Duellen des Jahres gegen den Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II (0:2) und gegen den Dritten SV Eichede (2:2) keinen Sieg einfahren konnten, sieht der Kieler Coach seine Farben auf einem guten Weg. „Grundsätzlich bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden, auch wenn es aus zwei Spielen nur einen Punkt gab. Aber dafür, dass wir – wie fast jeder – keine vernünftige Vorbereitung hatten, haben wir viele Sachen schon recht gut gemacht. Wir merken aber auch, dass wir natürlich noch nicht da sind, wo wir zum Ende der Hinrunde waren. Von daher liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns, die wir sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Spielen bewältigen müssen.“

Yannik Jakubowski (Kilia Kiel) gegen Meiko Werner (li., PSV Neumünster) beim 3:3 vor einigen Monaten. – Foto: © 2025 Ismail Yesilyurt