PSV Neumünster: "Das ist eine Mischung aus Pech und Naivität"

Können Trainer Dennis Buthmann und der PSV am Freitagabend den ersten Saisonsieg feiern. – Foto: Olaf Wegerich

Mit dem Saisonstart in der Flens-Oberliga kann der PSV Neumünster bisher nur bedingt zufrieden sein – nach nur einem Zähler nach zwei Spielen auf der Habenseite. Damit stehen die Ordnungshüter erst einmal im Tabellenkeller der noch jungen Saison. Im zweiten Heimspiel der Punktspielrunde am Freitagabend um 19:15 Uhr auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße soll nun gegen den TSB Flensburg der nächste Versuch auf den ersten Dreier gestartet werden.

Doch die personellen Voraussetzungen für die Gastgeber sind alles andere als komfortabel nach bereits drei Hinausstellungen in nur zwei Spielen. Beim 1:1 in Hohenwestedt am Dienstag hatte es in der Nachspielzeit Finn Kruse mit einer Ampelkarte ervischt. Im Derby gegen den VfR sahen Grady Zinkondo und Salih Ramo nach Notbremsen Glatt-Rot. Zinkondo wird gegen den TSB noch seine Sperre von zwei Spielen absitzen, während Salih Ramo wieder spielberechtigt ist. Hinzu kommen zahlreiche verletzte und angeschlagene Spieler.

Wie siehst du die Ausgangslage vor dem Spiel gegen den TSB und was macht die Flensburger so stark? Der TSB ist kein normaler Aufsteiger, dementsprechend bin ich überhaupt nicht überrascht, dass sie nach zwei Spieltagen sechs Punkte haben. Sie sind in ihrer Spielweise sehr erwachsen und sehr reif. In der Defensive verteidigen sie sehr kompromisslos und erfahren, bieten ganz wenig an und nach vorne haben sie einige Akteure, die super Qualität in Eins-gegen-Eins-Situationen haben.

Der PSV hat nach zwei Spielen bereits drei Feldverweise hinnehmen müssen, obwohl deine Mannschaft seit Jahren zu den fairsten der Liga gehört. Hast du eine Erklärung dafür, warum in dieser Saison so rigoros durchgegriffen wird und warum ihr davon so stark betroffen seid?

Das ist schwer zu sagen. Zum jetzigen Stand würde ich noch sagen, dass es eine Mischung aus Pech und Naivität ist. Der Platzverweis gegen Hohenwestedt ist einfach eine Fehlentscheidung – das muss man leider so sagen, hilft uns aber nicht. Ansonsten müssen wir einfach ein etwas besseres Gefühl für die Dynamik des Spiels bekommen und den Schiedsrichtern gar nicht erst die Möglichkeit geben, Spieler von uns vom Platz zu stellen. Aber auch das ist eine Entwicklung, die wir als Mannschaft vor uns haben.

Wie sieht es personell beim PSV aus?

Personell stehen hinter einigen Spielern noch Fragezeichen. Die Sperren tragen ihr Übriges dazu bei. Ich bin froh, dass wir einen etwas größeren Kader haben, der solche Phasen wie jetzt besser abfängt, ansonsten wären wir bereits abermals in personelle Not geraten.