PSV Neumünster: Ahmad Bello kommt vom Niendorfer TSV

Bello war erst seit Anfang 2025 beim Tabellensechsten aus Hamburg unter Vertrag und hat dort in der aktuellen Saison in zwei Pokal-Spielen für die erste Mannschaft Erfahrungen auf dem Platz sammeln können. Beim 17:0 gegen Groß Flottbek gelang dem Nigerianer ein Tor. Auch in der vergangenen Saison durfte Bello bereits Oberliga-Luft schnuppern. In der Gamesright-Oberliga Hamburg absolvierte er zwei Einsätze für den Niendorfer TSV. Zuvor war der Offensivspieler vor allem in den U18- und U19-Teams des Vereins aktiv.