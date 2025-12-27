 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Winterneuzugang des PSV Neumünster - Ahmad Bello.
Winterneuzugang des PSV Neumünster - Ahmad Bello. – Foto: PSV Neumünster

PSV Neumünster: Ahmad Bello kommt vom Niendorfer TSV

Verlinkte Inhalte

OL Schleswig-Holstein
Holstein Kiel U23 II
Todesfelde
Ka´kirchen
1. FC Phönix II

Neuzugang in der Winterpause für den schleswig-holsteinischen Oberligisten PSV Neumünster: Mit Ahmad Rosof Bello vom Hamburger Oberligisten Niendorfer TSV bekommen die „Polizisten“ einen 19-jährigen Offensivspieler.

Bello war erst seit Anfang 2025 beim Tabellensechsten aus Hamburg unter Vertrag und hat dort in der aktuellen Saison in zwei Pokal-Spielen für die erste Mannschaft Erfahrungen auf dem Platz sammeln können. Beim 17:0 gegen Groß Flottbek gelang dem Nigerianer ein Tor. Auch in der vergangenen Saison durfte Bello bereits Oberliga-Luft schnuppern. In der Gamesright-Oberliga Hamburg absolvierte er zwei Einsätze für den Niendorfer TSV. Zuvor war der Offensivspieler vor allem in den U18- und U19-Teams des Vereins aktiv.

Aufrufe: 027.12.2025, 10:28 Uhr
Olaf WegerichAutor