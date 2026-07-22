PSV nach 12:1 beim SV Bönebüttel-Husberg im Viertelfinale von Olaf Wegerich · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

Torhüter Erik Kühl (SV Husberg-Bönebüttel) klärt vor Rune Kulig und Timo Barendt (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Neumünster hat im Kreispokal Holstein souverän den Einzug in die nächste Runde geschafft. Beim Verbandsligaaufsteiger SV Bönebüttel-Husberg konnte sich der Flens-Oberligist am Dienstagabend eindrucksvoll mit 12:1 (5:0) durchsetzen und steht damit als erstes Team im Viertelfinale. Der Gegner der Grün-Weißen wird am kommenden Samstag in der Partie zwischen dem SV Wasbek und dem VfR Neumünster ermittelt.

Sollte sich Rasensport beim Verbandsligisten durchsetzen, käme es am 19. August an der Stettiner Straße zum Duell der beiden Neumünsteraner Oberligisten. Für den Fall, dass der Verbandsligist den Pokaltriumph gegen den VfR aus dem letzten Jahr wiederholen sollte, käme es in Wasbek zu einer Neuauflage der beiden letzten Finalbegegnungen.

Oberligist von Beginn an überlegen Auf dem gut bespielbaren Rasen des Verbandsligisten übernahm der spielfreudige Oberligist sofort das Kommando und suchte mit Tempofußball die schnelle Entscheidung. In der sehr fairen Begegnung, in der Schiedsrichter Falk Schmidt vom TSV Gadeland mit nur drei gelben Karten auskam, mussten die Gastgeber allerdings auf ihre etatmäßige Innenverteidigung verzichten und sahen sich einem permanenten Druck ausgesetzt. Dabei zeigte sich der in allen Belangen überlegene Oberligist sehr konsequent in der Chancenverwertung und hatte bereits mit fünf Treffern bis zur Halbzeitpause für klare Verhältnisse gesorgt.

Philip Omland (SV Bönebüttel-Husberg) gegen Marvin Ehlert (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der PSV die Zügel nicht schleifen und hielt bis zum Ende gegen einen sich tapfer wehrenden Gegner das Tempo hoch. Am Ende stand ein standesgemäßer 12:1-Erfolg für den Oberligisten. "Wir sind das Spiel sehr seriös angegangen und haben es bis zum Schluss durchgezogen. Alle Spieler im Kader zeigen sich willig und sind immer beim Training dabei" fand PSV-Fußballobmann Volker Bernschek nach dem Spiel lobende Worte für einen gelungenen Auftritt. PSV muss auf mehrere Stammkräfte verzichten Dabei musste der gut aufgelegte PSV sogar noch auf einige Stammkräfte verzichten. Fyn Claasen hatte sich beim mit 9:0 gewonnenen Kreispokalspiel beim SC Kaköhl eine Zerrung zugezogen, und Neuzugang Salih Ramo laboriert an einer Kapselverletzung im Sprunggelenk. Für beide könnte es zum Saisonauftakt am 1. August gegen den VfR eng werden. Abwehrspieler Paul Eberhardt hat sich entweder einen Bänderriss oder eine Dehnung am Sprunggelenk zugezogen. Hier rechnen die Verantwortlichen beim PSV mit einer Pause zwischen vier und sechs Wochen. Vitali von der Mehden fehlte wegen einer Knieblessur.

Timo Barendt (PSV Neumünster) gegen Tobias Milz (SV Bönebüttel-Husberg). – Foto: Olaf Wegerich