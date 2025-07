PSV Hildesheim: Intensive Vorbereitung und gelungener Testspielauftakt

Die 1. Herren des PSV Grün-Weiß Hildesheim befindet sich mitten in einer intensiven Vorbereitungsphase auf die neue Saison in der Kreisliga Hildesheim – mit gezielten Trainingseinheiten und ersten Erkenntnissen auf dem Platz.

Am Dienstag, 8. Juli, war das Team bei Eintracht Hildesheim zu Gast – und wie bei den vorangegangenen Besuchen war früh klar: Das wird schweißtreibend. Auf dem Programm stand ein forderndes Zirkeltraining mit neun kräftezehrenden Stationen, durchgeführt in Zweierteams. Zwischen den Übungen ging es jeweils zu einer 400-Meter-Runde auf die Tartanbahn – in vollem Tempo. „Nach jeder Runde brannten die Oberschenkel etwas mehr, einer pushte den anderen – und so zogen alle gemeinsam durch“, heißt es aus der Mannschaft. Muskelkater war einkalkuliert. Der Dank geht an Eintracht Hildesheim und Trainer Ritchie: „Wir kommen gerne wieder!“

Zwei Tage später wartete der erste Test unter Wettkampfbedingungen. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SV BW Neuhof setzte sich der PSV in drei mal 30 Minuten mit 5:1 durch.