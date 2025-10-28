PSV GW Hildesheim verpflichtet Frank Leitermann als neuen Cheftrainer

– Foto: André Nückel

Beim Kreisligisten PSV Grün-Weiß Hildesheim hat es einen Trainerwechsel gegeben. Frank Leitermann übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung für die erste Herrenmannschaft. Der Verein reagiert damit auf die Entscheidung des bisherigen Cheftrainers Sven Lengwenus, der sein Amt Mitte September niedergelegt hat.

Nach Angaben des Vereins sei die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen gefallen. Leitermann und die Verantwortlichen des PSV hätten sich in „intensiven und sehr konstruktiven Gesprächen“ schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Beide Seiten verfolgten von Beginn an dieselbe sportliche Vision, heißt es auf der Vereinswebseite. Abteilungsleiter Fußball Miguel Ponier zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des neuen Trainers:

„Wir konnten mit Frank unseren absoluten Wunschtrainer gewinnen. Wir sind überzeugt, dass er mit der Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird“, so Ponier auf der Webseite des Vereins.

Leitermann startet mit viel Motivation in seine neue Aufgabe Auch der neue Coach blickt voller Tatendrang auf die bevorstehende Zeit beim PSV:

„Ich freue mich riesig auf die Mannschaft und den Verein. Schon von der ersten Minute an hatte ich das Gefühl, dass es die absolut richtige Entscheidung ist. Die Gespräche im Vorfeld und der erste Kontakt mit dem Team waren sehr positiv. Ich bin voller Energie und Motivation, diese Aufgabe anzupacken – aus dieser Mannschaft lässt sich richtig viel herausholen“, sagte Leitermann laut Vereinswebseite.