PSV Grün-Weiß Hildesheim: Neustart in der Kreisliga mit klarem Ziel

Mit dem Meistertitel in der 1. Kreisklasse hat sich PSV Grün-Weiß Hildesheim eindrucksvoll in die Kreisliga zurückgemeldet. Trainer Sven Lengwenus, der vor der vergangenen Saison vom langjährigen Co-Trainer zum Cheftrainer aufgestiegen war, konnte gleich in seinem ersten Jahr an der Seitenlinie den Aufstieg perfekt machen. „Insgesamt war es wirklich eine gelungene Saison“, fasst Lengwenus die Spielzeit zusammen. „Auch wenn es nicht immer leicht war, weil viele Gegner sehr tief standen und wenig mitspielen wollten – wir haben in den meisten Spielen Lösungen gefunden.“