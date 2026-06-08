PSV Groß-Umstadt steigt in die A-Liga Dieburg auf

Jubel beim TSV Groß-Umstadt. – Foto: Dirk Affeldt

Dagegen konnte die PSV Groß-Umstadt den Aufstieg in die Kreisliga A Dieburg bejubeln. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte den Groß-Umstädtern ein torloses Unentschieden im zweiten Vergleich mit dem TSV Richen, der nun in die B-Liga absteigt.

Der Treffer von Patrick Carneiro Nunes zum 1:0-Hinspielsieg reichte Groß-Umstadt letztlich zum Aufstieg. Auch, weil Richen beste Chancen nicht nutzte. Denn auch PSV-Keeper Ricardo da Silva Leao trug seinen Teil zum Erfolg bei, als er am Sonntag einen Foulelfmeter von Richens Rachid Cherrat (72.) parierte und so das Remis für sein Team festhielt. Und damit quasi den Aufstieg.