PSV feiert ersten Testspielerfolg von Olaf Wegerich · Heute, 23:24 Uhr · 0 Leser

Meiko Werner und der PSV konnten einen deutlichen Sieg einfahren. – Foto: Olaf Wegerich

Im dritten Testspiel durfte der PSV Neumünster endlich den ersten Sieg feiern. Dabei konnte sich der Flens-Oberligist am Dienstagabend in einem sehr einseitigen Spiel gegen den Verbandsligaaufsteiger SV Bönebüttel-Husberg deutlich mit 10:1 (4:0) durchsetzen.

In dem munteren Testspiel dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Marvin Ehlert den ersten Treffer für die Gastgeber erzielen konnte. Sturmspitze Ben-Luca Nohns (29., 37.) ließ einen Doppelpack folgen, ehe Neuzugang Din Mehanovic (42.) für den letzten Treffer vor dem Seitenwechsel sorgte. Die Gastgeber vollzogen in der Halbzeitpause einen Vierfachwechsel. Der zur Pause eingewechselte Neuzugang Rune Kulig fügte sich mit einem Doppelpack (48./50.) gut ein, ehe Marvin Ehlert (55.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Meiko Werner (61.) auf 8:0 erhöhen konnten.

Während Hans Schallert (69.) für den Verbandsligisten der Ehrentreffer zum 1:8 gelang, sorgten Din Mehanovic (87.) und Salih Ramo (89.) mit einem verwandelten Elfmeter für den 10:1-Endstand. Verzichten musste der PSV auf Torjäger Timo Barendt, der aufgrund leichter muskulärer Probleme im Oberschenkel fehlte. Mit seiner Rückkehr wird am Wochenende gerechnet, wenn der PSV am Samstag um 14.00 Uhr auf die U 23 des SV Drochtersen/Assel trifft.