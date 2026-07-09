PSV feiert ersten Testspielerfolg

Im dritten Testspiel durfte der PSV Neumünster endlich den ersten Sieg feiern. Dabei konnte sich der Flens-Oberligist am Dienstagabend in einem sehr einseitigen Spiel gegen den Verbandsligaaufsteiger SV Bönebüttel-Husberg deutlich mit 10:1 (4:0) durchsetzen.
In dem munteren Testspiel dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Marvin Ehlert den ersten Treffer für die Gastgeber erzielen konnte. Sturmspitze Ben-Luca Nohns (29., 37.) ließ einen Doppelpack folgen, ehe Neuzugang Din Mehanovic (42.) für den letzten Treffer vor dem Seitenwechsel sorgte.
Die Gastgeber vollzogen in der Halbzeitpause einen Vierfachwechsel. Der zur Pause eingewechselte Neuzugang Rune Kulig fügte sich mit einem Doppelpack (48./50.) gut ein, ehe Marvin Ehlert (55.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Meiko Werner (61.) auf 8:0 erhöhen konnten.
Während Hans Schallert (69.) für den Verbandsligisten der Ehrentreffer zum 1:8 gelang, sorgten Din Mehanovic (87.) und Salih Ramo (89.) mit einem verwandelten Elfmeter für den 10:1-Endstand.
Verzichten musste der PSV auf Torjäger Timo Barendt, der aufgrund leichter muskulärer Probleme im Oberschenkel fehlte. Mit seiner Rückkehr wird am Wochenende gerechnet, wenn der PSV am Samstag um 14.00 Uhr auf die U 23 des SV Drochtersen/Assel trifft.
Trotz des deutlichen Sieges gab es für Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV Neumünster auch einige wertvolle Erkenntnisse: „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Inhalt und Ergebnis trennen. Wenn letzte Woche inhaltlich nicht alles schlecht war, dann ist heute auch nicht alles gut. Grundsätzlich haben wir aber die ersten 60 Minuten eine sehr vernünftige Leistung gezeigt. Dort lief der Ball schnell, wir waren griffig in den Zweikämpfen und haben auch verbal eine vernünftige Präsenz gehabt. Dann hatten wir 20 Minuten, die mir gar nicht gefallen haben, in denen wir den Ball zu lange am Fuß halten, uns zu viel in direkte Zweikämpfe verwickeln lassen und sehr unsauber geworden sind. Zum Ende hin war es dann wieder etwas besser. Insgesamt muss man sagen, dass es sehr wichtig war, dass wir gespielt haben, und wir sehen dieses Spiel als weiteren Schritt in unserer Entwicklung an.“
PSV Neumünster: Körtzinger (46. Weiß) – Eberhardt (45. L. Kulig), Zinkondo, Ramo, Zarpe (45. Werner) – Assameur, M. Ehlert – V. Von der Mehden, Y. Von der Mehden (45. R. Kulig), Mehanovic – Nohns.
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.